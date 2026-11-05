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Perdasdefogu
06 novembre 2026 alle 00:21

Un “Autunno di libri” sotto una buona stella 

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Incontri culturali, romanzi, arte e archeologia. Quattro appuntamenti nella biblioteca Daniele Lai per la rassegna “Autunno di libri”, costola del festival letterario Sette Sere Sette Piazze Sette Libri. La kermesse ideata e organizzata dalla Pro Loco di Perdasdefogu guidata da Vittorino Murgia. Si parte oggi, alle 17.30, con “Dentro la borsa” edizioni Il Maestrale, di Francesca Spanu. Il 13 novembre, Antonio Boggio (nella foto) presenterà, sempre alle 17.30, “Nero Mediterraneo, un'indagine di Alvise Terranova”, Mondadori. Penultimo appuntamento di Autunno di libri, giovedì 26 novembre, alle 17.30, con Chiara Gatti e il libro “Sotto una buona stella, stelle e comete dell'arte”, ed. Interlinea. Chiara Gatti ci accompagna in un viaggio tra le opere degli artisti ispirati e stregati da stelle e comete «lucenti come il sole», da Dürer a Turner, da Van Gogh, con la sua celebre Notte stellata, fino al nostro tempo di guerra con il foro di una granata su un muro della Palestina di Banksy. Storica e critica dell’arte. Scrive per le pagine di “Repubblica”, “il Venerdì” e “Robinson”. È direttrice del Man di Nuoro e del Nivola di Orani. Il 27 dicembre, Valentina Prunas, archeologa, presenta la sua tesi di master, post grad diploma conseguito presso l'università di Leicester in archeologia del Mediterraneo classico. «Dopo il successo della sedicesima edizione di Sette Sere Sette Piazze Sette Libri abbiamo preparato un cartellone autunnale con nomi di spicco del mondo della cultura italiana – ha detto il presidente della Pro Loco, Vittorino Murgia. - Leggendo si vive è lo slogan del nostro festival, è la nostra idea di riunire le persone intorno ai libri, di promuovere il libro e la lettura». Le serate saranno presentate dalla giornalista Francesca Lai. “Autunno di libri” è realizzato dalla Pro Loco con Fondazione di Sardegna, il patrocinio della Regione e del Comune.

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