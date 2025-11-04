VaiOnline
Oristano.
04 novembre 2025 alle 01:21

Un autunno d’arte e cultura 

Sanna: «Celebriamo la nostra storia». Omaggi a Corriga e Gaviano 

Una stagione caratterizzata da due appuntamenti, tra i tanti, da segnare: una mostra per onorare il pittore Antonio Corriga e una giornata di studi dedicata a Paolo Gaviano. Rappresentano il sale del ricco calendario della rassegna “Eventi d’Autunno 2025” che l’assessore alla Cultura, Simone Prevete, ha stilato avendo chiesto e ottenuto proposte da tante associazioni.

Gli amministratori

«La rassegna, organizzata con la Fondazione Oristano e numerosi soggetti pubblici e privati che hanno accolto l’invito del Comune, celebra la storia, le tradizioni e la cultura della nostra comunità – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna – Attraverso queste iniziative vogliamo offrire ai cittadini un autunno ricco di occasioni di incontro, di riflessione e di bellezza». «Il programma è particolarmente ricco – aggiunge Prevete - Dopo i primi appuntamenti dei giorni scorsi, la rassegna proseguirà offrendo numerosi eventi di qualità fino alla vigilia delle feste di Natale. Un ruolo centrale nella programmazione lo rivestono le manifestazioni organizzate dal Comune e dagli enti collegati, dall’Istar alla Fondazione Oristano, dalla biblioteca all’Antiquarium e Pinacoteca».

Il clou

L’assessore pone l’accento sui due omaggi a Antonio Corriga e Paolo Gaviano. Venerdì 14, a Palazzo Arcais, sarà inaugurata la mostra dedicata al grande pittore a cura di Sabina Corriga e Obler Luperi; il 12 dicembre l’Istar proporrà una giornata di studi dedicata a Paolo Gaviano dal titolo “Sepulcro anticorum nostrorum. Sulle tombe dei Giudici d'Arborea”. Inoltre da mercoledì 19 a sabato 22 ritorna “Connetica”, la rassegna culturale che chiama i giovani a costruire un futuro più giusto, sostenibile e umano.

Primi appuntamenti

In biblioteca oggi e giovedì all’Hospitalis sancti Antoni dalle 9 “La Biblioteca incontra la scuola” mentre giovedì dalle 16 all’Hospitalis “Radici mediterranee” con Alessandro Usai che parla di “Appunti di archeologia nuragica” (prenotazioni visiteguidate@fondazioneoristano.it). La settimana prossima: martedì 11 dalle 9 ancora “La biblioteca incontra la scuola”; giovedì per “Radici mediterranee” (dalle 16 all’Hospitalis) il seminario di Carla Del Vais “La Sardegna tra Fenici e Cartaginesi: un aggiornamento” (visiteguidate@fondazioneoristano.it); venerdì alle 17 sempre all’Hospitalis la presentazione “Ilisso, l’arte di raccontare la Sardegna” con l’intervento di Vanna Fois; alle 18.30 al palazzo Arcais l’inaugurazione della mostra “Antonio Corriga. Idea e progetto” a cura di Sabina Corriga e Obler Luperi; sabato 15 alle 10.30 nel Centro documentazione Sartiglia “La Domenica della storia. Passeggiata nel centro storico e racconti importanti e curiosi della storia cittadina” (prenotazioni organizzazione@sartiglia.info) e alle 17 nell’Hospitalis la conferenza di Giorgio Pellegrini “L’esploratore innamorato. Alberto Ferrero della Marmora e la sua Sardegna”. ( m. m. )

