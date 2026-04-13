«Un autovelox nella Provinciale» 

Una raccolta di firme on line da inviare al Comune di Sinnai e alla Città metropolitana. Al centro della protesta, la strada provinciale 20 che dalla Nuova Orientale sarda porta direttamente a Solanas, frazione turistica di Sinnai: poco più di cinque chilometri di strada, con gli ultimi tre, verso Solanas, tra villette, incroci a raso e qualche struttura turistica. Il limite di velocità è di 50 chilometri orari. Ma chi ci abita parla di automobilisti che da tempo stanno trasformando il tratto rettilineo della Provinciale in una vera e propria pista dove si corre oltre i 130 chilometri orari. Una situazione di assoluto pericolo e di insicurezza se si considera che la strada è attraversata anche da pedoni e da animali.

I firmatari parlano di una situazione «non più sostenibile» e chiedono «interventi urgenti e strutturali per la messa in sicurezza della strada, tra cui controlli più frequenti, installazione di sistemi di rilevazione della velocità e dispositivi di moderazione del traffico come dossi rallentatori, autovelox e segnaletica potenziata».

«Sollecitiamo - dice Marcello Olla - un intervento rapido e concreto da parte delle Istituzioni. Una richiesta che non può passare inosservata». (r. s.)

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