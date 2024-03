Un autogol regala il primo posto all’Alghero 

Alghero 1

Porto Torres 0

Alghero (3-4-1-2) : Pittalis, Feliz Rabacal, Dore, Manunta, Mereu, Urgias, Baraye, Mula (29’ st Sasso), Franchi, Marco Carboni (37’ st Puddu), Meloni (1’ st Masala). In panchina Piga, Masala, Giorgi, Cherchi, Milia, Pinna, Puddu, Stumpo, Sasso. Allenatore Alessandro Pinna (Giandon squalificato).

Porto Torres (3-4-3) : Falchi, Mognato (37’ st De Ambrosis), Puggioni, Borra (30’ st Alberti), Piredda, Bassanetti, Bernardini, Fois, Antonio Sini (5’ st Frongia), Bombagi (21’ st Faedda), Peana. In panchina Vassallo, Alberti Silvas, Frongia, Sabino, Diego Sini, De Ambrosis, Occhetti, Faedda. Allenatore Roberto Congiatta Falchi.

Arbitro : Edoardo Caddeo di Cagliari.

Rete : st 23’ (a) Mognato.

Note : espulsi Urgias e Bassanetti.



Alghero. Anticipo vincente per l’Alghero, che batte 1-0 il Porto Torres al termine di una partita non bella con in palio tre punti pesantissimi per entrambe. Catalani primi con la Nuorese, che però gioca oggi.

Al 13’ l’arbitro vede un mani in area turritana e indica il dischetto, poi cambia idea dopo un conciliabolo con l’assistente. Padroni di casa in dieci dal 43’ per il rosso a Urgias su indicazione dello stesso assistente. Parità numerica ritrovata al 54’ quando arriva la seconda ammonizione per Bassanetti. La rete della vittoria arriva al 68’: palla da sinistra verso il secondo palo, Dore la rimette in mezzo e trova la sfortunata deviazione di Mognato che batte il proprio portiere.



RIPRODUZIONE RISERVATA