Un autogol di bianchimano condanna l’olbia 

Pineto 1

Olbia 0

Pineto (4-3-3) : Tonti; Baggi (32’ st Della Quercia), Villa, De Santis, Borsoi; Sannipoli (19’ st Pellegrino), Lombardi, Manu (1’ st Germinario); Volpicelli, Gambale (19’ st Chakir), Njambè (1’ st Teraschi). In panchina Mercorelli, Grilli, Macario, Foglia, Iaccarino. Allenatore Beni.

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Mordini; Dessena, Schiavone (9’ st La Rosa), Mameli (21’ st Catania); Cavuoti, Bianchimano (21’ st Nanni), Ragatzu. In panchina Van der Want, Zallu, Incerti, Palomba, Scaringi, Guidotti, Montebugnoli, Scapin. Allenatore Gaburro.

Arbitro : Restaldo di Ivrea.

Rete : 7’ pt Bianchimano (a).

Note : ammoniti Germinario, Pellegrino, Teraschi (P), Mordini, Bellodi e Arboleda (O). Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 500 circa.

Pineto. Sul campo della matricola Pineto l’Olbia rimedia la sedicesima sconfitta nel campionato di Serie C. Che arriva al termine della sedicesima gara in cui i bianchi non segnano neppure un gol. In realtà, uno lo fanno. Con Bianchimano. Ma nella propria porta, ed è l’autorete che decide la sfida dell’8ª giornata di ritorno. Tempo 7’, l’ex Renate anticipa di testa Rinaldi su un cross di Volpicelli beffando il “suo” portiere. Al quarto d’ora, il centravanti prova a riscattarsi servito da Mordini, si gira bene ma ne esce una ciabattata che termina a lato. A seguire Cavuoti manda sul fondo, e Rinaldi esce su Baggi lanciato a rete, imitato dall’altra parte da Tonti con Bianchimano. Ci prova pure Dessena, ispirato da Ragatzu, poi Manu per gli abruzzesi. Ma non è cosa. A inizio ripresa Bellodi e Cavuoti sfiorano il pareggio da palla inattiva, dunque Teraschi chiama in causa Rinaldi. Gaburro, che perde Schiavone per infortunio, si affida ai cambi, e Nanni è subito pericoloso (27’). Ma la pressione dell’Olbia non sortisce effetto: i bianchi escono dallo stadio “Pavone – Mariani” sconfitti. E sempre più penultimi in classifica.

Dopogara

«Ci stava portar via dei punti: abbiamo giocato una partita in crescita, concedendo poco e tirando di più in porta, ma resta il fatto», dice Gaburro, «che questa squadra fatichi a fare gol, e paghiamo l’errore».

