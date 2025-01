Un autogol condanna le ragazze rossoblù 

Il Cagliari ci prova, sfiora la rimonta ma alla fine si deve arrendere. Nella tredicesima giornata di Serie A femminile le rossoblù perdono 5-3 in casa contro il Bitonto campione d’Italia e d’Europa in carica.

Le ospiti avevano chiuso il primo tempo al PalaConi avanti per 3-0 con la doppietta di Renatinha e il gol di Mansueto. Nella ripresa la reazione del Cagliari, che segna il 3-1 con Ribeirete. Poi è botta e risposta con le reti di Lucileia per il Bitonto e di Queiroz e Pereira per le rossoblù, che riescono ad accorciare fino al 4-3. Lo sfortunato autogol di Ribeirete chiude però i giochi. Il Cagliari perde a testa alta contro il Bitonto e chiude il girone d’andata con 9 punti in classifica.

In Serie B femminile l’Athena Sassari consolida il primato con il 10-1 sul Top Five grazie ai cinque centri di Will, i quattro di Marques e la rete di De Luca. Insegue la Jasnagora, che vince il derby sardo di giornata contro l’Arzachena per 7-1 con i gol di Mendes, Lorrai, Saraniti, Ledda, Lilliu, Gasparini e Carta. Successo esterno del Cus Cagliari, che sul campo del Solarity passa con il risultato di 2-1 grazie a Gungui e Cappai. Non ha giocato l’Oristanese, che osservava il turno di riposo.

