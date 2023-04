Un autogol basta al Bosa per passare in casa del Ghilarza 

Bosa (4-4-2) : Soto, Ledda, Grella (30’ st Carta), P. Carboni, R. Carboni (11’ st Riu), Poli, Avellino (50’ st Madau), Faye, Di Angelo, Imoh, M.Carboni ( 25’ st Pischedda). In pachina Caroli, Pucinelli, Giaracuni. Allenatore Tore Carboni.

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Laconi (26’ st Fantasia), Chessa, Chergia, Aru, Atzei ( 26’ st Zappino), Cossu ( 31’ st Corda), Rancez, Caddeo, Vinci, Orro (26’ st Orrù). In panchina Fadda, Dessolis, Oppo, Vorticoso,Trogu. Allenatore Cirinà.

Ghilarza 0

Bosa 1

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : 5 ’pt autogol di Caddeo.

Note : ammoniti Aru, M. Carboni, Ledda, Faye, Grella, Di Angelo.

Ghilarza. Il Ghilarza si congeda dal proprio pubblico per questa stagione subendo una sconfitta, apparsa immeritata rispetto alla gran mole di gioco e alle occasioni da gol costruite. La vittoria del Bosa conferma la regola che vince chi segna, con i bosani bravi a capitalizzare l’autorete di Caddeo al 5’ su tiro di Marco Carboni.

Da quel momento i giallorossi ci sono riversati nella metà campo ospite ma hanno cozzato nella bravura del portiere e in alcune imprecisioni nella mira. Al 6’ Caddeo da pochi passi manda a lato, mentre al 29’ una super parata di Soto, impedisce il pari di Rancez. Al 45’ annullato un gol a Caddeo per un presunto fuorigioco. Nella ripresa sfortunatissima traversa interna all’11’ di Atzei. La nota lieta le 400 presenze in giallorosso di capitan Fabio Chergia.

