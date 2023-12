«Un atto di guerra  contro l’Isola» 

«Il paesaggio sardo è punteggiato di chiese campestri, preghiamo con loro da sempre. Non si prega dentro la chiesa, ma con lei. Alcune sono legate alla storia di una famiglia, di una comunità. Chi può pensare di cancellare questi posti dell’anima, collocando vicino una grande torre di acciaio? Io credo che la realizzazione di imponenti impianti eolici in modo indiscriminato sarebbe un atto di violenza contro la Sardegna, un atto di guerra. Papa Francesco ha detto che con la guerra si perde tutto, teniamolo a mente». Come è nelle sue abitudini, don Francesco Tamponi non tergiversa, è netto quando parla del rischio di una invasione di centinaia di mastodontici aerogeneratori. Il sacerdote, 65 anni, è il delegato regionale Cei per i Beni culturali ecclesiastici e l’Edilizia di culto, oltre a essere direttore dell’Ufficio diocesano dei Beni Culturali di Tempio. Tamponi si è occupato delle mille chiese sarde e le lega indissolubilmente alla storia e all’identità dell’Isola. La pioggia di domande per l’installazione di centinaia di torri eoliche è un tema importante che, dice il religioso, deve chiamare tutta la Chiesa sarda a un inequivocabile gesto di responsabilità.

Perché, don Tamponi?

«Io non posso parlare per conto della Conferenza episcopale sarda, ho un incarico tecnico, da oltre vent’anni, che non mi consente di esprimere valutazioni in nome della Cei. Dico, però, che ogni Diocesi sarda deve iniziare ad agire con gli strumenti a disposizione. È bene ricordare che noi siamo dei privati, i mezzi di cui disponiamo non sono tanti. Ma possiamo incidere sul piano legale e morale per proteggere le nostre chiese. Aggiungo subito che a rischio non c’è solo il patrimonio storico della Chiesa sarda. Il pericolo è più grande».

Ma perché la Chiesa è chiamata in causa, quale è la posta in gioco?

«Noi rischiamo una modifica irrimediabile del paesaggio della Sardegna, un bene prezioso che fa parte della nostra identità. Una ferita mortale alle nostre vite, alle nostre esistenze, questo rischiamo. Una torre alta oltre duecento metri, tante torri di queste dimensioni, si integrano con il paesaggio? Qualcuno ha studiato per sapere quale è la densità di parchi eolici che la nostra terra può sopportare? La posta in gioco è il nostro futuro, va detto subito».

Perché parla di un atto di violenza?

Processi di lunga data del turismo sardo stanno portando notevoli benefici. Così come l’ingresso massiccio del mondo agropastorale nell’offerta turistica dell’Isola. Cosa ne sarà di queste tendenze se verrà modificata la nostra materia prima, la natura della Sardegna. Ecco perché considero un atto di violenza calare dall’alto questi progetti, senza un minimo di condivisione e confronto con le comunità e le istituzioni sarde. Temo le conseguenze di questo approccio anche sul piano sociale, persino dell’ordine pubblico. Si può mettere la Sardegna davanti al fatto compiuto? Io credo di no».

È preoccupato?

«È evidente, perché rischiamo una nuova fallimentare operazione come quella dell’industria petrolchimica. Dovremmo tenere presente la storia di Ottana e Porto Torres. Un tentativo di trasformazione socio economica il cui esito è ben noto. Adesso ci si propone un’altra grande rivoluzione, che i sardi devono prendere a scatola chiusa. E c’è anche altro».

A cosa si riferisce?

«Sono preoccupato anche perché siamo già a conoscenza di tentativi di “ammansire” alcune diocesi sarde con promesse di omaggi, come pali eolici o impianti fotovoltaici. Il problema è la fragilità di alcune regioni della Sardegna, la condizione di grave depressione economica e sociale. Rispondo di nuovo alla domanda sul ruolo della Chiesa sarda. Dobbiamo intervenire per questo sul tema dell’eolico, la fragilità delle nostre comunità e il valore della posta in gioco impongono una immediata presa di posizione».

Fa un appello alla Chiesa, ma è chiamata in causa soprattutto la politica.

«Non ci sono dubbi su questo punto. Mi sembra di avere capito che la Sardegna non si è dotata di strumenti per la pianificazione territoriale, mi riferisco alla realizzazione dei parchi eolici. Questa è una responsabilità precisa dell’intera classe politica sarda. Ma in questa fase è urgente guardare oltre e agire subito senza alcuna esitazione».

In che modo?

Penso che il governo regionale debba rispondere alle istanze che arrivano numerose dall’opinione pubblica sarda e dalle comunità locali. Con provvedimenti urgenti sul piano legale per fronteggiare le iniziative di chi vorrebbe utilizzare massicciamente il territorio della Sardegna. Ma va fatto adesso, ad esempio mettendo in campo le squadre del Corpo Forestale.

Io, però, mi auguro che siano le Diocesi a fare sentire subito la loro voce».

