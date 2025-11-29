Se l'è giocata per 90' più recupero il Cagliari, in un campo dove non ha mai vinto e in cui raramente è riuscito a tornare a casa anche solo con un punto. Ma, proprio per il fatto di aver messo in difficoltà un avversario come la Juventus, Fabio Pisacane ha il rimpianto di non essere nemmeno riuscito a esultare per quello 0-1 ottenuto al 27' sull'asse Palestra-Esposito. «Un peccato, è stata una mazzata per la squadra andare in vantaggio e subire il pareggio dopo 60 secondi», l'amarezza del tecnico, «dispiace, perché ci voleva un po' più di malizia: serviva la scalata su McKennie in avvio di azione del gol. Siamo una squadra giovane, che su questo pecca ma perché è normale vista l'età». E a Pisacane non va giù nemmeno il 2-1 subito nel recupero del primo tempo: «Un'altra mazzata. Certo non potevamo pensare di non soffrire, per giunta contro un campione come Yıldız, ma bastava un attimo di attenzione in più».

I rimpianti

Non aver mantenuto il vantaggio per più di un minuto e aver concesso il 2-1 appena cominciato il recupero: la partita del Cagliari è girata attorno a questi episodi. «Rimane il dispiacere», è quanto ripete più volte Pisacane nel dopogara, «anche per non aver sfruttato certe occasioni nel secondo tempo», aggiunge ripensando alle palle gol dei vari Idrissi, Felici e da ultimo Gaetano. E ora arrivano altre partite tutt'altro che agevoli, fra Napoli (in Coppa Italia), Roma e Atalanta: tre test dove cercare quel colpaccio solo sfiorato ieri. «Spero nelle prossime di portare a casa qualche punto in più e ricevere qualche complimento in meno», l'augurio di chi sa quanto varrebbe un risultato di spessore contro questi avversari. Per ottenerlo, avrà come opzione far scatenare Palestra, autore della splendida giocata sul vantaggio. «È un grande potenziale non solo per noi, ma per il nostro calcio».

In campo

Pur con tante assenze («Ma non voglio cercare alibi», puntualizza Pisacane), il Cagliari non si è mai consegnato alla Juve. «Abbiamo cercato di avere sempre una certa mentalità, il carattere una squadra come la nostra non può non averlo», l'impatto che il tecnico napoletano ha cercato di dare alla partita. Un match dove individua lati positivi. «Di fronte c'erano dei campioni, non condanno i ragazzi: possiamo dare tutti qualcosa di più, ma abbiamo fatto molte cose buone all'interno della gara». Tanto da difendere con forza le sue scelte, iniziali e in corsa. «Bisogna farli giocare i giovani, ecco perché ho messo Liteta in una partita del genere». Compresi i cambi offensivi, ossia Gaetano e Kılıçsoy, solo negli ultimi 10': «Farli prima secondo me non avrebbe reso giustizia agli altri».

