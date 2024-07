Un atelier per bimbi sul teatro musicale a Pula 

“Mettiamoci all'Opera” a cura di Marco Nateri e Luigia Frattaroli apre oggi il Festival “La Notte dei Poeti” organizzato a Pula da CeDAC Sardegna: un atelier sul teatro musicale e le arti sceniche rivolto a bambine e bambini (dai 5 agli 11 anni) per un divertente e coinvolgente gioco metateatrale ispirato a “La Cenerentola” di Gioachino Rossini.

Una immaginifica mise en scène della celebre favola in musica offre lo spunto per un viaggio dietro le quinte: i piccoli partecipanti impegnati nella creazione di scene e costumi interpretano tutti i personaggi della storia – Angelina (detta Cenerentola) e le sorellastre Clorinda e Tisbe; il patrigno Don Magnifico, che dopo aver sperperato l'eredità spera di far sposare una delle sue due figlie a un ricco e aristocratico signore; Don Ramiro, il principe e il suo fido scudiero Dandini, e il saggio Alidoro – ma anche il Direttore di Scena, la Sarta, la Parrucchiera, la Truccatrice, il Coreografo, il Regista, il Tecnico Luci, il Direttore d’Orchestra e l’immancabile Impresario.

“Mettiamoci all'Opera” – con sette incontri in programma tutti i giorni dalle 17 alle 19 fino a domenica 14 luglio alla Regia Pretura di Pula – è un'occasione per scoprire la grande tradizione del melodramma sulle note del capolavoro rossiniano, per realizzare la loro versione del dramma giocoso sotto la guida del costumista, scenografo e regista Marco Nateri e della danzatrice e coreografa Luigia Frattaroli.

Questo ciclo di incontri nella Regia Pretura dà quindi il via alla XLII edizione del Festival “La Notte dei Poeti” in programma fino al 27 luglio nell'area archeologica di Nora, con un ricco carnet di eventi fra spettacoli e concerti, performances site-specific e laboratori.

enerdì 12 luglio alle 21.30 alla Regia Pretura di Pula si entra nel vivo con la prima regionale de “La morte ovvero il pranzo della domenica” della Compagnia Diaghilev – Dammacco/Balivo: una pièce originale ideata, scritta e diretta da Mariano Dammacco (Premio Ubu 2020-2021 per “Spezzato è il cuore della bellezza”) e interpretata da Serena Balivo (Premio Ubu 2017 – miglior attrice Under 35) che affronta con delicatezza «il più grande tabù della nostra cultura».

RIPRODUZIONE RISERVATA