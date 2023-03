Un assistente digitale per i cittadini 

Un assistente digitale per aiutare i cittadini a navigare all’interno del portale web comunale. Primo in Sardegna ad utilizzare una tecnologia di questo tipo, il Comune di Sarroch ha lanciato una soluzione innovativa sviluppata dalla società Athlos per digitalizzare i servizi e migliorare l’esperienza di navigazione da parte degli utenti.

L’obiettivo dell’integrazione della tecnologia di intelligenza artificiale all’interno del sito internet istituzionale è quello di innovare e migliorare l’accessibilità dei servizi online. L'assistente digitale può essere utilizzato in tre modalità: attraverso l’attivazione vocale, scrivendo la domanda, digitando un tasto di avvio direttamente sullo schermo del computer.

L'assistente è in grado di identificare il contesto della conversazione e gestisce il dialogo, fornendo risposte e agevolando l'accesso ai documenti e alle pagine web. Le sue caratteristiche principali sono la semplicità e l'usabilità, e grazie ad un sistema di apprendimento sempre in evoluzione, è in grado di comprendere le domande e dare risposte sempre più precise.

Nonostante i lcomputer non sostituirà mai l'intervento umano, questa tecnologia faciliterà il lavoro, semplificherà alcune procedure e migliorerà la comunicazione con i cittadini, anche ipovedenti, non vedenti o disabili cognitivi. (i. m.)

