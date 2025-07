Un assegno di 600 euro per chi adotta un cagnolino  

Lo scopo è ridurre il numero dei quattrozampe presenti nel canile, con il duplice risultato di migliorare il loro benessere lontano dalle sbarre e limitare i costi del fenomeno del randagismo. Il Comune di Siamaggiore promuove una campagna di adozione: per chi deciderà di adottare un cane ospitato nel canile di Silì, e di prendersene cura, ci sono a disposizione 600 euro. L’adozione può essere disposta a favore sia di privati cittadini ma anche di associazioni animaliste. Il personale specializzato della struttura, dove attualmente si trovano sei cani di proprietà del Comune, sarà a disposizione per aiutare e consigliare l’aspirante adottante nella scelta dell’amico a 4 zampe più adatto alle sue capacità e alle sue esigenze. L’affidamento del cane può avvenire in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento oppure in forma definitiva. Per richiedere l’adozione bisogna aver raggiunto la maggiore età, non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali, ma anche dare garanzie sulle buone condizioni della propria abitazione. Il nuovo proprietario è obbligato inoltre a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli incaricati del Comune o del servizio veterinario della Asl. «Il Comune per ogni cane spende circa 1200 euro all’anno - spiega il sindaco Davide Dessì - Spero che questa iniziativa possa avere un buon riscontro». ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA