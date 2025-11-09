Un assegno alle famiglie bisognose 

Il Comune ha pubblicato la lista di beneficiari che hanno diritto al contributo economico di 500 euro della Carta solidale per gli acquisti. Saranno complessivamente 555 i nuclei familiari di Capoterra che potranno usufruire del sostegno economico stanziato dall’Inps.
Il contributo verrà stanziato attraverso la speciale carta rilasciata da Poste italiane, gli aventi diritto potranno entrare subito in possesso del denaro che potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità – fatta eccezione le bevande alcoliche -, carburanti, e abbonamenti per il trasporto locale.
Il contributo, in forma di una tantum, è stato stanziato a favore delle famiglie con un Isee ordinario non superiore ai 15mila euro. L’elenco dei beneficiari è consultabile sul sito internet dell’amministrazione comunale di Capoterra. (i. m.)
