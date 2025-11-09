VaiOnline
Capoterra
10 novembre 2025 alle 00:42

Un assegno alle famiglie bisognose 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune ha pubblicato la lista di beneficiari che hanno diritto al contributo economico di 500 euro della Carta solidale per gli acquisti. Saranno complessivamente 555 i nuclei familiari di Capoterra che potranno usufruire del sostegno economico stanziato dall’Inps.

Il contributo verrà stanziato attraverso la speciale carta rilasciata da Poste italiane, gli aventi diritto potranno entrare subito in possesso del denaro che potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità – fatta eccezione le bevande alcoliche -, carburanti, e abbonamenti per il trasporto locale.

Il contributo, in forma di una tantum, è stato stanziato a favore delle famiglie con un Isee ordinario non superiore ai 15mila euro. L’elenco dei beneficiari è consultabile sul sito internet dell’amministrazione comunale di Capoterra. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 