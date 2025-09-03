VaiOnline
Serdiana.
04 settembre 2025 alle 00:14

Un assegno a ogni neonato per combattere lo spopolamento 

In arrivo a Serdiana la prima tranche dei contributi per i nuovi nati, la misura finanziata dalla Regione per la lotta allo spopolamento nei comuni con meno di tremila abitanti. Per il momento, saranno liquidate solo le mensilità di gennaio e febbraio. Le famiglie beneficiarie dei contributi per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 sono 37. La somma assegnata dalla Regione è pari a 54mila euro, insufficiente a coprire il fabbisogno che ammonta a circa 210mila euro annui. Per gli altri contributi (da marzo in poi) occorrerà attendere lo stanziamento di ulteriori risorse da parte della Regione.

Nel 2025 a Serdiana si sono registrate cinque nuove nascite. Dal 2022, la Regione assegna a ogni nuovo nato un assegno mensile di 600 euro, indipendentemente dal reddito familiare. Il beneficio rimarrà in vigore fino al raggiungimento del quinto anno di età dei bambini, a condizione che venga mantenuta la residenza a Serdiana. L’obiettivo è compensare la situazione di svantaggio delle persone che scelgono di risiedere nei piccoli comuni. Un aiuto economico per affrontare con più serenità le maggiori spese dovute alla mancanza di alcuni importanti servizi presenti invece nelle città. (c. z.)

