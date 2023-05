Un “Asinara”, nel segno di Scattolon  

Sassari. Il pavese Giacomo Scattolon e il lucchese Sauro Farnocchia, su Polo R5, sono in testa al 28º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara al termine della prima giornata di gare. L’equipaggio licenziato Aci Sassari ha vinto tutte le 4 speciali, col secondo passaggio sulla Osilo accorciato di 3 km dopo l’incidente, senza conseguenze per l’equipaggio, della Ford Sierra storica di Di Lauro-Nuvoli. Scattolon vanta già di 14”2 il vantaggio accumulato dai leader sui secondi, Giuseppe Mannu e Angelo Medas, col pilota osilese che al debutto sulla “quattro ruote motrici” e già protagonista. Terza posizione per Gessa-Pusceddu, che hanno preceduto i vincitori dell’edizione 2022, Siddi-Maccioni. Nello Storico, sfida in famiglia tra Pietro ed Enrico Pes di San Vittorio, navigati rispettivamente da Veronica Cottu (su Opel Kadett Gsi in 28’31) e Nicola Romano (Peugeot 205 a 36”).

Oggi doppi passaggi su La Pedraia (6,45 km, 10.21 e 13.22) e Palmadula (6,85 km, 10.37 e 13.38) e arrivo alle 14.30 ad Alghero.

Classifica : 1) Scattolon- Farnocchia (Volkswagen Polo R5) in 12’36”2; 2) Mannu-Medas (Skoda Fabia) a 14”2; 3) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia) a 22”6; 4) Siddi-Mac- cioni (Skoda Fabia) a 24”4; 5) Mus- selli-Pirisinu (Skoda Fabia) a 25”5.

RIPRODUZIONE RISERVATA