Un asilo per sessanta bambini 

Due milioni di euro del Pnrr per costruire l’asilo nido comunale. A Serramanna inizia l’iter realizzare la struttura destinata ad ospitare 60 bambini dai 0 a 3 anni. Sorgerà nella lottizzazione di Campu sa Lua. Due giorni fa la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, un provvedimento che in ambito educativo e sociale si accompagna all’altro importante intervento del polo scolastico, ovvero l’accorpamento e riqualificazione dei due plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado via Sicilia con lavori per 4 milioni di euro di fondi “scol@” e del bilancio comunale.

Il Comune

«Un’opera come l’asilo nido comunale – dice il sindaco Gabriele Littera – è strategica come poche altre in un contesto in cui si vuole cercare di fare il massimo, tutto il possibile, per limitare lo spopolamento nel nostro paese. Con questa nuova e moderna struttura l’amministrazione intende affrontare il problema della denatalità offrendo un servizio fondamentale soprattutto per quelle coppie che lavorano e che in assenza di una rete di sostegno di una rete parentale, si trovano di fronte a difficoltà e problemi. In questo caso accogliere i bambini in una struttura pubblica è quindi una risposta molto seria a questo tipo di esigenza. Non dico che l’asilo nido risolverà il problema della denatalità e dello spopolamento, ma contribuirà sicuramente ad attutirlo».

Il finanziamento

«Abbiamo concluso la procedura per arrivare alla concessione del 30 per cento di anticipo sui due milioni di euro in arrivo del Pnrr - prosegue Gabriele Littera – la struttura verrà realizzata con tutte le migliori tecnologie, sistemi di climatizzazione ad alto risparmio energetico, materiali e arredi all’insegna della qualità e sostenibilità». In via Lussu, nel quartiere residenziale di Campu Sa Lua, è pronta l’area che ospiterà l’asilo nido comunale. L’ubicazione del caseggiato è stata già definita. E questo è un ulteriore segnale nei confronti di un quartiere che verrà riqualificato con la ristrutturazione del mercato civico, della pista di pattinaggio, e del complesso che comprende il campo di calcio, l’ex asilo di corso Italia, il campo da basket e altre parti».

RIPRODUZIONE RISERVATA