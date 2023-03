Un asilo nido per le aziende 

Portare un asilo nido a a Baccasara è il sogno di tanti genitori che lavorano nell’area industriale. Così l’idea è diventata un progetto che presto potrà essere realtà con un investimento del Consorzio industriale amministrato da Franco Ammendola. Il centro per l’infanzia è una risposta alle tante richieste di assistenza espresse dalle famiglie dei lavoratori della zona industriale per i propri figli ed è stato pensato come strumento di conciliazione tra vita familiare e lavoro.

La novità

Il fabbisogno è sempre più elevato e Baccasara è il fulcro dell’economia sul territorio con le centinaia di buste paga sfornate ogni mese. Qui dalla metalmeccanica all’edilizia, dal commercio alla nautica e altre attività lavorano uomini e donne provenienti da tutta l’Ogliastra. Quasi tutti con contratti a tempo pieno che mal si coniugano con le esigenze familiari. Soprattutto di chi abita fuori Tortolì, prigioniero di corse estenuanti per garantire i migliori comfort di crescita ai propri bimbi. «La priorità sarà concessa ai figli di chi lavora nella zona industriale», annuncia Franco Ammendola, 72 anni, presidente del Consorzio, ente finanziatore del progetto innovativo per il territorio ma che segui modelli affermati in altre zone dell’Isola, come ad esempio Olbia, e d’Italia dove i genitori impiegati nelle aree industriali e commerciali conciliano lavoro e vita familiare nello stesso ambito. Tuttavia il criterio della residenza lavorativa di mamme e papà non sarà una discriminante all’atto dell’iscrizione, bensì sarà soltanto una priorità non esclusiva.

Servizi carenti

L’insufficienza di strutture per l’infanzia in confronto a una domanda sempre maggiore è stata da stimolo per il progetto lanciato dal Consorzio industriale che vuole arricchire l’area di nuovi servizi dedicati alla persona. L’idea di realizzare il nido tra i capannoni industriali è la conferma che Baccasara, diventata appetibile anche oltre Tirreno con investimenti milionari, è un’area in crescita dove lo stesso Consorzio diversifica le attività, ampliando il ventaglio di offerte con proposte cuscinetto al mondo del lavoro. Perché di fatto il servizio educativo si baserà su due concetti centrali: flessibilità e innovazione.