Un asilo nido nell’ex centro servizi 

Sarà destinato ad asilo nido e scuola per l’infanzia l’ex centro servizi per lo sport e il tempo libero situato all’interno del complesso di Su Cuccureddu dove sono presenti diversi impianti sportivi e i locali che durante la pandemia da Covid 19 hanno ospitato l’hub vaccinale del Parteolla.

Il Comune ha pubblicato il nuovo bando per l’affidamento della struttura. Nello scorso mese di febbraio, l’amministrazione aveva deliberato il cambio di destinazione d’uso dell’immobile anche in considerazione del fatto che, a Dolianova, il tasso di copertura dei posti degli asili nido e scuole materne comunali è del 28 per cento, inferiore agli standard europei. I locali dell’ex snack bar sono inutilizzati da anni con tutti i costi di manutenzione a carico del Comune. I precedenti bandi per affidarli in gestione sono andati deserti. Da qui la decisione di destinare gli spazi di circa 260 metri quadri, ad un polo per l’infanzia. Il canone d’affitto annuo è pari a 14.440 euro. Dal costo per la locazione potranno essere scomputate le spese per la gli interventi di manutenzione e per l’adattamento della struttura alla nuova attività. Le società interessate hanno tempo fino al prossimo 30 agosto per presentare le domande esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it. (c. z.)

