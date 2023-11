Un asilo nido da quattro milioni di euro 

Gli edifici che ospitano le scuole cittadine sono al centro di una serie di interventi che si completeranno con la costruzione del polo scolastico a Serra Perdosa nel 2025. Sono stati consegnati ieri i lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo asilo nido nel rione nel quartiere, in via Pacinotti, su un’area al momento abbandonata, dove c’è un vecchio immobile: sarà demolito per lasciar spazio alla nuova struttura.

«Si tratta di un investimento da quasi 4 milioni di euro. - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - è un progetto importante per la città e permetterà di rispondere alla crescente domanda di posti negli asili nido. Sarà costruita con tutti i crismi e le migliori tecnologie, con spazi luminosi ed accoglienti adatti ai bambini dai zero ai tre anni». Sulla nuova area e sulla nuova scuola interviene anche il sindaco Mauro Usai: «S arà un’opera simbolo dell’investimento che la città effettua sulle famiglie, sui bimbi e sulle nuove generazioni. - commenta - Un lavoro di rigenerazione urbana finanziata con i fondi europei che siamo riusciti ad intercettare e che ora stiamo finalmente utilizzando». Oltre all’asilo di nuova generazione, proseguono in tutta la città le opere di manutenzione e riqualificazione delle restanti scuole; 400 mila euro sono in corso per gli interventi nella scuola primaria del “Villaggio operaio” in via Calabria nel rione di Col di Lana.

Il grosso degli interventi riguarda l’efficientamento energetico.cuola di via Calabria che al momento ospita anche le classi della scuola dell’Infanzia di via Basilicata, verrà sottoposta anch’essa a una serie di interventi che dovrebbero concludersi in tempi brevi. « Occorreranno 50 mila euro per risistemare l’istituto. - spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Vito Spiga - I lavori di ristrutturazione si sono conclusi un anno fa, ma dopo alcuni mesi si è rilevata la presenza di tarli negli infissi interni. Un problema che da un sopralluogo effettuato due settimane fa, pare esser stato risolto. Nella stessa struttura è in programma la nuova pavimentazione esterna, che terminerà per la prossima primavera, ma l’intento è quello di consegnare quanto prima le classi agli alunni». Sono previsti piccoli interventi anche nell’ultimo piano della ex scuola numero tre: «Destinata ad ospitare temporaneamente alcune classi dell’istituto Magistrale - conclude Spiga - la scuola civica di musica ed il Centro famiglia».

