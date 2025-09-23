Un asilo nido alternativo in due case private 

A Burcei non c’è l’asilo nido, ma opera il servizio di “Genitore accogliente” in due abitazioni private con cinque e sei bambini dai tre mesi ai tre anni di età. Il servizio voluto dal Comune è gestito dalla Fondazione Polisolidale che si occupa dei servizi sociali a Sinnai, Maracalagonis e Burcei.

«Una iniziativa che portiamo avanti da qualche anno – dice Tilde Scalas, assessore comunale alla Pubblica istruzione di Burcei – che dà la possibilità a entrambi i genitori dei bambini di poter conservare il posto di lavoro e ai bambini di poter frequentare coetanei sin dalla piccolissima età in un contesto familiare gestito appunto da un “Genitore accogliente" che mette a disposizione la propria abitazione, rendendolo di fatto un micro-nido. Una struttura che opera con lo psicologo, l’assistente sociale e le educatrici che sostituisce totalmente l’asilo nido».

Il “Genitore accogliente” è solitamente una mamma col servizio che nasce per offrire un ambiente familiare, flessibilità oraria e un sostegno educativo ai più piccoli, favorendone la socializzazione. Quest’anno il servizio si svolge in due abitazioni private prese in affitto e adeguate per la circostanza. Una esperienza che a Burcei è stata proposta due anni e che continua ora anche in concomitanza col nuovo anno scolastico consentendo ai bimbi di stare assieme nel proprio paese, senza il trasferimento in altri Comuni con i relativi disagi. Il servizio viene garantito per il terzo anno consecutivo con fondi ministeriali e del bilancio comunali, con una quota di contribuzione dell’utente come avviene per gli asilo nido. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA