VaiOnline
Burcei.
24 settembre 2025 alle 00:40

Un asilo nido alternativo in due case private 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Burcei non c’è l’asilo nido, ma opera il servizio di “Genitore accogliente” in due abitazioni private con cinque e sei bambini dai tre mesi ai tre anni di età. Il servizio voluto dal Comune è gestito dalla Fondazione Polisolidale che si occupa dei servizi sociali a Sinnai, Maracalagonis e Burcei.

«Una iniziativa che portiamo avanti da qualche anno – dice Tilde Scalas, assessore comunale alla Pubblica istruzione di Burcei – che dà la possibilità a entrambi i genitori dei bambini di poter conservare il posto di lavoro e ai bambini di poter frequentare coetanei sin dalla piccolissima età in un contesto familiare gestito appunto da un “Genitore accogliente" che mette a disposizione la propria abitazione, rendendolo di fatto un micro-nido. Una struttura che opera con lo psicologo, l’assistente sociale e le educatrici che sostituisce totalmente l’asilo nido».

Il “Genitore accogliente” è solitamente una mamma col servizio che nasce per offrire un ambiente familiare, flessibilità oraria e un sostegno educativo ai più piccoli, favorendone la socializzazione. Quest’anno il servizio si svolge in due abitazioni private prese in affitto e adeguate per la circostanza. Una esperienza che a Burcei è stata proposta due anni e che continua ora anche in concomitanza col nuovo anno scolastico consentendo ai bimbi di stare assieme nel proprio paese, senza il trasferimento in altri Comuni con i relativi disagi. Il servizio viene garantito per il terzo anno consecutivo con fondi ministeriali e del bilancio comunali, con una quota di contribuzione dell’utente come avviene per gli asilo nido. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto