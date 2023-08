Un asilo nido all’avanguardia  con le risorse del Pnrr 

Più bambini in una struttura all’avanguardia. Sono iniziati da pochi giorni i lavori all’asilo nido comunale finanziati dal Pnrr. Il cantiere procederà per tutto il mese di agosto in maniera tale da ridurre al minimo la chiusura al pubblico e garantire la riapertura della struttura dal 18 settembre.

Il progetto prevede un intervento di 1 milione e 250 mila euro, con il quale l’amministrazione intende aumentare la capacità di ospitalità, innalzare il livello di qualità architettonica, impiantistica e funzionale dell’intero edificio. «I lavori procedendo in maniera ordinata e spedita – commenta il sindaco Andrea Abis – Se i tempi esecutivi verranno rispettati, e noi faremo di tutto per ottenere questo risultato, entro febbraio 2024 le famiglie di Cabras avranno a disposizione una struttura all’avanguardia». «Il progetto prevede l’aumento delle aule, l’efficientamento energetico e tecnologico dell’edificio con una pavimentazione radiante per il riscaldamento invernale e il rinfrescamento nella stagione estiva – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano – Sono in programma anche delle opere negli spazi esterni, in maniera particolare nella parte che ospita il giardino, che sarà fruita da operatori, bambini e genitori». «L’offerta del servizio consentirà in futuro di far fronte alla maggior parte delle richieste che ogni anno pervengono agli uffici» – conclude l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti. (s.p.)

