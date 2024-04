Un asilo al posto del bosco 

«Ho assistito al taglio completo degli alberi in via Lussu e non posso trattenermi dal dire quello che penso. Non vedo la necessità di tagliare tanti alberi per costruire un nuovo asilo, quando forse sarebbe stato possibile sistemare altri edifici in disuso». Barbara Murgia, impiegata 51enne di Serramanna, all’avvio del cantiere per la costruzione del nuovo nido comunale è rimasta di stucco. La realizzazione del progetto ha reso necessario il sacrificio degli alberi nell’area verde destinata alla fabbricazione alcuni cittadini hanno sollevato un’accesa polemica a riguardo.

La protesta

«Ogni anno, in prossimità dell’estate, assistiamo alla capitozzatura esagerata degli alberi su gran parte del nostro verde pubblico – continua Murgia –, il colmo nella pineta di corso Italia, dove inizialmente sono stati tagliati due alberi, apparentemente malati e pericolosi, poi quelli che erano rimasti lungo la stessa fila e, infine, due pini di oltre 40 anni». Si unisce alla protesta anche Orietta Mattei, 63 anni casalinga: «Io vedo una strage di verde non necessaria. Inoltre siamo in un periodo di cova e sicuramente ci saranno stati i nidi degli uccellini o anche solo un riparo per tanti di loro. Ci vorranno anni perché questi alberi si riprendano. A Serramanna non c'è un boom di nascite che giustifichi questo disastro per la creazione di un asilo nido, perché non si sono trovate altre soluzioni?».

La replica

Dal Comune fanno sapere che «Degli alberi divelti, dodici ulivi sono recuperabili e saranno rimossi dalla ditta specializzata con il distacco della zolla per essere riposizionati nella zona di ingresso del Pip, mentre per quelli che sono dovuti esseri abbattuti, è prevista una sostituzione di almeno il doppio rispetto alle piante mancanti. Abbiamo in programma di piantumare a fine ottobre delle specie di alberi tipici della macchia mediterranea», rassicura l’assessora al Verde pubblico Francesca Cossu.

Il bando

«Il bando del Pnrr non prevedeva la possibilità di riqualificare strutture, ma consentiva solo la costruzione di nuovi edifici – interviene il sindaco Gabriele Littera –. Abbiamo in progetto diversi interventi su tanti immobili comunali per dar loro nuova vita e nuove funzioni. In passato abbiamo piantato molti alberi in diverse zone del paese e si deve tener conto della possibilità di un'alberatura pericolante che purtroppo va sacrificata. La gestione del verde pubblico non è sempre stata virtuosa, ci sono alberi le cui radici rappresentano un problema per marciapiedi, piste, strade e viali e quelli a ridosso delle abitazioni che i proprietari ci chiedono di rimuovere perché altrimenti gli cadrebbero in casa. La scelta della costruzione dell’asilo è strategica e abbiamo ricevuto dei complimenti da qualche residente confinante con l’area verde, che ci ha scritto per ringraziarci».

