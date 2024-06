Un articolo dell’Unione per lo scritto dell’Azuni Ora l’orale, ultimo round 

C’era anche un articolo de L’Unione Sarda tra i testi proposti per la seconda prova. È toccato agli studenti dell’Azuni, indirizzo sala-bar, che partendo dal contenuto relativo alla longevità e alla blue zone si sono soffermati sulle relazioni tra alimentazione e i traguardi dei centenari sardi. Ma è tempo di guardare oltre. Archiviato lo scritto d’italiano, che mercoledì ha dato ufficialmente il via agli esami, e ultimata anche la seconda prova, manca solo un altro piccolo passo per l’esercito dei 12mila e duecento maturandi sardi - 5.456 soltanto nella provincia di Cagliari, poco più di 4mila in quella di Sassari, 1.159 a Nuoro e 1.119 a Oristano - ai quali ora non resta che affrontare i colloqui orali, ultima tappa per la maturità e per poter compiere il grande salto nel mondo dei grandi. Una gigantesca macchina organizzativa che vede al lavoro 399 commissioni, con altrettanti presidenti e più di mille e trecento commissari esterni affiancati da tre docenti nominati come commissari interni. Dopo aver cantato la Notte prima degli esami di Venditti, adesso gli studenti pensano all’ultimo ostacolo. Appena qualche giorno di riposo e poi si riparte, con le interrogazioni che andranno avanti sino alla prima metà di luglio, seguendo l’ordine dettato dall’estrazione della lettera che, in base al cognome, ha stabilito la data del faccia a faccia prima di poter mettere da parte i libri. Sarà l’ultima grande sfida per questa generazione, costretta a fare il biennio con la didattica a distanza e alle prese con la pandemia.

RIPRODUZIONE RISERVATA