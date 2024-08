Un arresto  nel centro di accoglienza 

Un 30enne è stato arrestato dalla Polizia per rapina, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato ospiti e operatori del centro di accoglienza dove risiedeva perché la sua richiesta di protezione internazionale era stata respinta. Appresa la notizia, l’uomo si è scagliato contro i presenti, ha raggiunto gli alloggi dove ha sottratto il cellulare a un ospite e lo ha minacciato perché lo invitava a restituirglielo, e poi si è barricato in una stanza. Da tempo c’è chi chiede la chiusura del centro a causa dell’emergenza migratoria e sanitaria: «Chiudiamo Monastir, indecoroso per i migranti e pericoloso per i poliziotti - afferma il segretario provinciale del Siulp Massimo Vargiu - siamo sfiniti dall'essere usati come guardiani di una struttura allo sbando dove le condizioni igieniche sanitarie sono gravissime e si rischia di essere aggrediti. Ma tutto passa in sordina per non agitare gli animi». (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA