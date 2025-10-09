Un arresto dopo il litigio per la droga 

Il litigio legato a questioni di droga si è concluso un arresto e una denuncia. A chiamare i carabinieri sarebbe stato uno dei due uomini coinvolti nella discussione in un appartamento di Serrenti.

I militari delle stazioni di Samassi e Guasila con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno arrestato Michael Farci, un 28enne residente in paese, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 48enne originario di Milano ma residente a Samassi è stato invece denunciato. È stato proprio quest’ultimo a chiedere l’intervento dei carabinieri nella tarda serata di mercoledì.

Il litigio

Il 48enne con una telefonata al 112 ha segnalato il litigio. Dopo pochi istanti i carabinieri hanno raggiunto la casa di Michael Farci e una volta riportata la situazione alla calma i militari hanno apurato che le divergenze tra i due erano «legate alle modalità di gestione dell’attività di spaccio», si legge in una nota stampa.

La perquisizione

I carabinieri hanno deciso di fare una perquisizione nella casa del 28enne. Al termine dei controlli sono stati recuperati due chilogrammi di marijuana, 77 grammi di cocaina e 2.371 euro. Il materiale è stato posto sotto sequestro e nei prossimi giorni sarà esaminato nei laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma. Stando a quanto accertato dai militari le sostanze stupefacenti erano di Michael Farci. Il 48enne residente a Samassi nella vicenda avrebbe avuto un ruolo secondario, ma è stato comunque denunciato in stato di libertà.

L’arresto

Michael Farci è stato arrestato a trasferito nel carcere di Uta. Ma le indagini continuano per accertare se ci siano o meno altre persone coinvolte nella vicenda. I carabinieri hanno eseguito anche altre perquisizioni a Serrenti e Samassi. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori verifiche.

I militari negli ultimi tempi hanno intensificato i controlli antidroga in tutte le località della provincia di Cagliari e del Medio Campidano. (f. p.)

