Un armadio solidale per gli indigenti 

Un armadio solidale per dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà e, allo stesso tempo, contribuire a intercettare quella fascia di popolazione che fatica ad ammettere anche a sè stessa di trovarsi in condizione di indigenza e che, per paura o pudore, preferisce non chiedere aiuto.

L’iniziativa

È perciò ricco di significati l’obiettivo che Simonetta Uccheddu, con un prezioso gruppo di volontari dell’associazione “Amici della vita San Giuseppe” è riuscita a raggiungere aprendo le porte a Rio Murtas, frazione di Narcao, di quello che, appunto, è stato battezzato “Armadio solidale”. Si trova in via Nazionale e chi ha bisogno di aiuto potrà trovare abbigliamento per adulti e bambini, giocattoli e tutto ciò che può servire nella vita di una famiglia ma che non sempre ci si può permettere: «Il bisogno è tanto – spiega Simonetta Uccheddu che ha fatto del lavoro per il prossimo una vera e propria missione di vita – sono in contatto quotidiano con moltissime famiglie, ma è il sommerso che mi preoccupa: la crisi nel Sulcis non dà tregua ed è un attimo trovarsi a far parte della schiera degli indigenti. Per questo credo che sia importante l’aiuto di tutti e la sinergia con le istituzioni che, in questo caso, ci hanno aiutato ad aprire questa sede che speriamo possa diventare un punto di riferimento per tante persone».

I sindaci

Non è un caso che tutti i sindaci del Basso Sulcis abbiano voluto prendere parte e applaudire all’inaugurazione dell’armadio solidale che ha visto fianco a fianco Simonetta Uccheddu e il sindaco di Narcao Antonello Cani per il taglio del nastro: «Sia chiaro, il merito è tutto di Simonetta e dei volontari che la affiancano in questa preziosa missione di aiuto al prossimo – ha precisato il primo cittadino – ma da amministratori non possiamo che essere felici di affiancarla perché questo spazio è un importante passo di una sinergia che non potrà che crescere. Il bisogno che si registra nel territorio è palese e ben vengano iniziative che possano aiutare le istituzioni a intercettare anche ciò che non si vede». Una considerazione che Paolo Dessì, sindaco di Sant’Anna Arresi fa sua: «La risposta alle varie forme di contributo per gli indigenti mostra quanto sia in aumento il numero delle persone che ne hanno bisogno – afferma – ma tanti casi di disperazione sfuggono a numeri e statistiche, ecco perché è importante un supporto esterno come quello di Simonetta».

Una figura esterna alle istituzioni può servire a conquistare la fiducia di tanti: «Sono totalmente d’accordo – dice Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis – a volte i Servizi sociali fanno la loro parte ma la sinergia con i privati è determinante. Ecco perché non sono voluto mancare per applaudire questa iniziativa». Un plauso e un invito a far parte del team: «Tutti i cittadini possono fare la loro parte – aggiunge il sindaco di Perdaxius Gianluigi Loru – sappiamo che Simonetta è già arrivata a dare aiuto a tante famiglie, ma unendo le forze si può fare ancora di più. Noi come Comune siamo pronti a dare il nostro supporto e la giornata di festa per l’apertura dell’armadio solidale è stata l’occasione per ribadirlo».

