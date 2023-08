Un argento molto sardo 

Quarant’anni dopo l’impresa di Tilli-Simionato-Pavoni e Mennea a Helsinki 1983, la 4x100 italiana è di nuovo argento ai mondiali di atletica. Ma stavolta, come nel leggendario bronzo della “sardo per cento” con Gianni Puggioni e Sandro Floris a Goteborg ‘95, ci sono due sardi in squadra (Lorenzo Patta e l’oriundo Filippo Tortu) e questo ce la fa sembrare ancora più bella. E non è l’unica cosa: c’è l’enorme fatica per conquistare un posto tra le 16 partecipanti; c’è il riscatto dopo le tante critiche piovute dopo i flop di Eugene e Berlino; c’è la favola dell’oristanese Patta che si è infortunato un mese prima e che ieri è stato favoloso in terza frazione. E poi ci sono gli Usa: arrivare dietro gli “spaventosi” americani (con Noah Lyles al terzo oro dopo i 100 e i 200 come Bolt), capaci di correre in 37”38 rende quest’argento tecnicamente al livello dell’oro di Tokyo, anche se stavolta gli azzurri sono stati più lenti di 12 centesimi (37”62, secondo tempo italiano di sempre): «Vale tantissimo, forse per me vale più di quella di Tokyo, per come ci sono arrivato. Volevamo vincere, in finale si vuole sempre vincere, ma siamo felicissimi», conferma. Alle spalle di Rigali, del ritrovato Jacobs, di Patta e del solito monumentale Tortu, ci sono Giamaica, Gran Bretagna, Giappone e Francia: non siamo lassù per grazia ricevuta, ce lo siamo conquistati. Di forza. Sì, i campioni olimpionici sono tornati e Parigi ’24 venderanno cara la pelle.

Ragazze da favola

Ma una serata che aveva già regalato alle staffette 4x400 azzurre due qualificazioni dirette di grandissima autorità (uomini terzi, donne idem, anche col record italiano di 3’23”86) non poteva non chiudersi con il sigillo della 4x100 femminile. Contro gli Stati Uniti (tornati a dominare lo sprint con un perentorio 5-1 alla Giamaica su 100, 200 e 4x100), la stessa Giamaica e la Gran Bretagna, il pronostico lasciava poche speranze a tutte le altre. E l’Italia ha avuto la sfrontatezza di mettersi subito ai piedi del podio con una performance solidissima: il 42”49 (a mezzo secondo dal podio) consente alla formazione disegnata dal professor Di Mulo di precedere la Polonia e la Germania detentrice del titolo europeo, mentre Costa d’Avorio, Paesi Bassi e Brasile non hanno neppure portato il testimone all’arrivo. La quartese Dalia Kaddari, al quarto impegno in questi mondiali (semifinalista dei 200) ha recuperato bene dopo un cambio un po’ schiacciato con Zaynab Dosso, poi Anna Bongiorno e Alessia Pavese hanno difeso il piazzamento. Quarte al mondo, un risultato inedito, enorme.

Le altre gare

Di primo mattino, Giovanna Epis ha chiuso dodicesima la maratona in 2.29’10”, seconda europea a 6” dalla tedesca Kejeta. Doppietta dell’Etiopia con Amane Shankule (2.24’23”) e Gotytom Gebreslase (campionessa in carica). Poi, in pista, un buon Claudio Stecchi, nono nella finale dell’asta con 5,75 (stessa misura del sesto), mentre lo svedese "Mondo” Duplantis ha trionfato con 6,10. Nei 5000 metri (oro alla keniana Kipyegon), Nadia Battocletti ha fatto ciò che ha potuto: 16ª in 15’27”86.

RIPRODUZIONE RISERVATA