Un arcobaleno nella giornata del neurosviluppo 

La Asl Ogliastra ha aderito alla Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo infantile sensibilizzando i cittadini su questa tematica. Il simbolo scelto dalla società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia) per quest’anno è l’arcobaleno. E proprio la Sinpia ha organizzato ieri un webinar per favorire il dibattito.

I disturbi del neurosviluppo sono malattie congenite che si possono manifestare in maniera differente in base all'età ed è importante riconoscerli per poterli trattare e curare tempestivamente. Si tratta di patologie come l’autismo, l’Adhd, i disturbi del linguaggio, i disturbi specifici dell'apprendimento, la disabilità intellettiva, i disturbi della coordinazione motoria e i disturbi del movimento. «Una parte molto importante della neuropsichiatria è occuparsi di neurosviluppo – spiega Maria Clotilde Melis, dirigente medico dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Asl Ogliastra - i disturbi del neurosviluppo sono patologie che possiedono diversi spettri di gravità e agire in età precoce è fondamentale, perché si può avere un recupero o un miglioramento significativo della qualità di vita di questi bambini». La specialista raccomanda ai genitori di rivolgersi al servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Asl, nel caso dovessero sospettare disturbi nei propri bambini: «Se c’è un dubbio è importante chiedere subito una valutazione, in modo tale che sia un esperto a cercare di capire se effettivamente si configuri una patologia». (f. l.)

