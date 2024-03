Un arbusto trasformato in un’opera d’arte 

Da qualche tempo le campagne di Ussana, nella zona Su Cungiau nei pressi del cimitero, sono abbellite da una scultura dalle forme animali alta più di due metri. L’autore è Maurizio Moi, che l’ha curata fino a che un tumore non lo ha portato via 4 anni fa. «Mio fratello ha iniziato a lavorare un piccolo arbusto alto poco più di 40 centimetri nel 2013, poco dopo la morte di nostro padre - racconta Rosella, una delle sei sorelle di Maurizio - e lo ha curato fino a un mese prima della morte, finché le forze glielo hanno permesso». La scultura si trova di fronte all’orto di famiglia, in origine aveva le sembianze di un piccolo cerbiatto: «Ogni sera, dopo lavoro, Maurizio si recava davanti all’orto per lavorare questo piccolo arbusto che sicuramente ha voluto dedicare proprio a nostro papà, con cui viveva in simbiosi», prosegue.

Sono tanti i cittadini che, passeggiando lungo l’argine del fiume, si soffermano ad ammirare questa grande scultura realizzata potando un semplice arbusto cresciuto spontaneamente nel terreno, fanno foto e chiedono chi sia l’artista. «Ancora oggi riceviamo i complimenti per questa grande scultura e per la creatività di mio fratello - racconta - questo ci riempie il cuore di gioia, perché ci fa capire quanto ancora sia apprezzato il lavoro di Maurizio». Terzo di otto figli, Moi lavorava nella pescheria ereditata dal padre ma ha sempre mostrato grande interesse per il mondo dell’arte: «Nn solo era in grado di realizzare oggetti molto diversi tra loro ma era anche molto bravo nel disegno a mano libera. Ha ereditato la vena artistica da nostra madre, che è stata una sarta: per diversi anni abbiamo vissuto in Belgio e tutte le donne ammiravano in particolare un abito premaman che si era realizzata da sola», affermano Rosella e l’altra sorella Ornella.

Oggi tutta la produzione di Maurizio è conservata dalle famiglia: «Abbiamo perso il conto di tutto ciò che negli anni ha riprodotto mostrando un grande rispetto per la natura: per ricreare oggetti come carretti, vasi o bracciali ha sempre utilizzato materiali di recupero come il legno, il ferro fino ai copertoni delle biciclette», ricordano le sorelle. La scultura è oggi curata dalla famiglia: «Oggi se ne occupano mio marito Pinuccio e mio cognato Cenzo, che di tanto in tanto potano i rami in modo tale che non perda la sua forma originale», chiude Rosella.

RIPRODUZIONE RISERVATA