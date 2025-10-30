VaiOnline
Bosa.
31 ottobre 2025 alle 00:15

Un approdo da tutto esaurito 

I 550 posti barca occupati sino a pochi giorni fa. Pinna: grandi numeri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Numeri da tutto esaurito sino a poche settimane fa alla darsena comunale di Bosa, che confermano il successo di una gestione integrata tra pubblico e privato.

I 550 posti barca disponibili sono stati tutti occupati, segno di un’offerta che ha saputo attrarre diportisti da ogni parte del mondo. Un risultato che premia il lavoro della Nautica Pinna e Servizi srl, storica società del settore che gestisce la parte privata della darsena e, fino al 31 dicembre, anche quella pubblica su incarico del Comune.

Il bilancio

Con sede operativa a Sas Covas, la Nautica Pinna è attiva nei servizi connessi alla nautica e al trasporto marittimo. A tracciare il bilancio è Daniel Pinna, che esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti. «Il 50% degli utenti sono stati sardi e italiani - afferma - il 30% europei e il 20% extracomunitari. Il porto di Bosa è un approdo felice al centro della costa occidentale, l’unico tra Alghero e Carloforte in grado di offrire servizi di alto livello e accogliere imbarcazioni importanti. Abbiamo lavorato con passione e continuità per garantire un’accoglienza di qualità, e i numeri sono molto confortanti».

Il futuro

Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Dopo la partecipazione al Düsseldorf boat show, la città della Planargia è in questi giorni presente attraverso la Rete dei Porti della Sardegna al Fort Lauderdale international boat show 2025, uno dei saloni nautici più prestigiosi al mondo. Un’occasione strategica per promuovere il porto sul mercato americano, in un contesto dedicato alla nautica da diporto e al lusso.

«Essere presenti a Miami – sottolinea ancora Daniel Pinna – è una occasione prestigiosa. Il Flibs è una vetrina internazionale che ci permette di far conoscere non solo i servizi della darsena, ma anche le bellezze del territorio. Abbiamo la possibilità di raccontare la Sardegna e Bosa come destinazione autentica, accogliente e sostenibile, capace di offrire esperienze nautiche di alto livello. È un passo importante per costruire relazioni con operatori e diportisti da tutto il mondo e per posizionarci in un circuito internazionale di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 