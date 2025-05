«La gestione dei bambini con sindrome di Down richiede un approccio multidisciplinare completo a causa dell’ampio spettro di sfide mediche, evolutive e funzionali associate alla condizione», afferma il professor Salvatore Savasta, direttore della Clinica pediatrica e Malattie rare dell’Ospedale pediatrico microcitemico ‘A. Cao’: «Possono essere correlate alla sindrome di Down anche specifiche problematiche di ordine clinico, malformativo o disfunzioni (cardiopatie, problemi tiroidei, eccetera), nei confronti delle quali è utile intervenire preventivamente e con lo stesso impegno con cui si interviene per la popolazione generale, seguendo protocolli di controllo standardizzati».

«Figure professionali fondamentali del Team di assistenza — prosegue il medico — includono: pediatra, neuropediatra, neuropsichiatra infantile, terapisti della psicomotricità, cardiologo, otorinolaringoiatra, audiologo, logopedista, foniatra, psicologo, nutrizionista, gastroenterolgo, endocrinologo. Indubbiamente il follow-up annuale viene garantito nella nostra Regione da un pool di specialisti il cui intervento sarà previsto in modo coordinato e sulla base delle problematiche cliniche acute, e non, che si presentano nei soggetti affetti. È auspicabile che soggetti in età evolutiva e adulta siano accolti e seguiti nei centri regionali che possano garantire l’intervento di tutti gli specialisti e presso ambulatori aziendali dedicati, in considerazione del numero dei pazienti. Tale organizzazione consentirebbe di superare il problema relativo alla transizione».

«Ovviamente il follow-up», mette in evidenza Savasta, «viene previsto sulla base dell’età in cui si rendono evidenti i problemi clinici e caratteristici della sindrome. Ad esempio è stato dimostrato che la perdita dell’udito durante i periodi critici dell’acquisizione del linguaggio, in particolare tra i 2 e i 4 anni, compromette significativamente lo sviluppo delle capacità linguistiche espressive e ricettive dei bambini con sindrome di Down. Quindi si ribadisce l’importanza di identificare precocemente e di garantire un monitoraggio audiologico regolare: aspetti che diventano essenziali per mitigare i deficit comunicativi dei soggetti affetti. Per la sindrome di Down non esiste una cura precisa e alcuni sintomi e problemi specifici possono essere trattati. Questa patologia ha una prognosi migliore rispetto ad altre condizioni sindromiche e l’aspettativa di vita media è di circa 60-70 anni».