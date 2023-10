Un appello urgente per Luna 

La gatta Eva ha tre mesi. È stata trovata in strada sporca e piena di pulci. Salvata da morte sicura, è stata curata spulciata e sverminata e ora cerca casa. È molto timida ma dopo due carezze è dolcissima. Per informazioni 338.3802454.

Zip e Tok

Zip e Tok (foto in alto a sinistra) aspettano la loro mamma, che non si sa dove sia. Ad ogni piccolo rumore si avvicinano speranzosi perché hanno perso il loro punto di riferimento. Aspettano qualcuno che si prenda cura di loro al rifugio Amici degli animali di Gonnosfanadiga. Per informazioni: Caterina 348.6995817.

Un appello per Luna

Il suo padrone ha trovato finalmente un lavoro, ma in Sicilia, e non può portarla. «È con grande tristezza che cerco qualcuno che ami davvero i cani che possa adottare Luna», dice Sergio. Luna (foto in alto a destra) ha 2 anni, il microchip e il libretto dei vaccini. È dolcissima e giocherellona. Per info scrivere su messenger al profilo di Sergio Uss.

Indi

Indi (foto in basso a destra) è la nuova protagonista della campagna di adozioni del Canile comunale. Ha 9 mesi, ed è di taglia medio-piccola. Chiamare i numeri 070.677 8115 - 070.677 6469.

