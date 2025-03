Un appello dei giovani imprenditori 

Il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Alessandro Pittorra, ha lanciato un appello alle istituzioni per rafforzare il ruolo delle imprese giovanili nel territorio di Nuoro, prima provincia sarda per numero di imprese giovanili. «Nonostante la determinazione e la tenacia dei giovani imprenditori, diventa sempre più difficile trattenere e attrarre talenti nelle nostre aziende», ha sottolineato Pittorra. Il gruppo, composto da imprenditori di seconda e terza generazione, ha chiesto politiche che favoriscano lo sviluppo industriale. «Abbiamo bisogno di strumenti per far crescere grandi aziende capaci di diventare eccellenze, creare valore e portare i nostri prodotti oltre i confini regionali e nazionali», ha spiegato Pittorra evidenziando come, l’assenza di infrastrutture moderne e collegamenti rapidi, renda difficile la competitività: «Non si può essere competitivi se mancano collegamenti rapidi ed efficienti con il resto dell’Isola e il continente». I giovani imprenditori guardano con interesse all’Einstein Telescope, ma ribadiscono che per cogliere opportunità è necessario un contesto competitivo e infrastrutture adeguate. «Abbiamo la passione e le competenze per far crescere le nostre aziende, chiediamo di poter competere ad armi pari».

