Un aperitivo con gli alpaca 

Giovani nuoresi si uniscono e creano una rete nei luoghi di interesse naturalistico della città, con un pizzico di novità: tra le attrazioni simpatici alpaca ai piedi del Monte Ortobene e del Corrasi. Le parole "scoperta" e "sinergia" albergano nell'animo di Andrea Sulas, allevatore, e Davide Puggioni, guida escursionistica, entrambi di 34 anni, che hanno lanciato una sfida: proporre giornate di trekking con aperitivo al tramonto in compagnia degli alpaca.

Idee natura

Tutto è cominciato per caso, in mezzo alla natura: «Andrea e io ci siamo conosciuti in escursione. Siamo entrambi molto appassionati e, un giorno mi ha raccontato del suo amore per la natura e in particolare per gli alpaca che ha preso tempo fa per la sua campagna tra Nuoro e Oliena», racconta Puggioni. Per raccontare il punto di arrivo bisogna fare un passo indietro di dieci anni, quando Davide ha cominciato a esplorare le montagne sarde. «Ho iniziato con gli amici per curiosità, poi è diventata una vera passione con la voglia di esplorare gli angoli nascosti della nostra Isola. Lo scorso anno poi ho partecipato a un corso per guida ambientale escursionistica, e da maggio sono una guida Aigae a tutti gli effetti. Ed è qui che è nata la collaborazione con Andrea, per valorizzare il Monte e il Supramonte facendo poi tappa da lui e i suoi alpaca, degustando prodotti tipici. L'obiettivo è creare fitta rete di cui possa beneficiare il territorio».

Simpatia

Questa sera è attesa una decina di partecipanti, vogliosi di scoprire questi animali simili ai lama e a piccoli e buffi cammelli. Animali particolari che suscitano la curiosità di grandi e piccini. «Ho preso gli alpaca per passione – dice Sulas – per far vivere il terreno di famiglia. Mi è sempre piaciuta l'idea di accudire degli animali. Ho avuto l'occasione di portarli qui. Prendermi cura di loro è un atto di pura passione e amore, lo faccio dopo il lavoro, sono impiegato in un ufficio, aiutano a scaricare lo stress. L'idea di collaborare con Davide è nata per caso, un giorno. Gli ho chiesto se volesse portare i suoi da me e trascorrere una serata diversa. Gli escursionisti hanno l'occasione di conoscere e interagire con questi animali qualche oretta, lontani dello stress quotidiano. In futuro l'idea è quella di creare una vera e propria fattoria didattica aperta a tutti, non solo personale. Anche per far conoscere questo animale che in tanti hanno visto soltanto in foto».

Il percorso di questa sera si articolerà prima al Monte tra i sentieri ricchi di rocce singolari e poi ci si sposterà in auto verso Sa Tanca ’e Zubbedda.

