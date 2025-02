Un anziano soccorso a bordo strada 

Camminava sull’Asse mediano, rischiando di essere investito ma anche di mettere a rischio la sicurezza degli automobilisti. Un anziano, in stato confusionale, è stato così soccorso dagli agenti della Polizia Locale e dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia prima che potesse accadere qualcosa di grave.

L’intervento è scattato ieri mattina. La centrale operativa della Polizia Municipale di via Crespellani ha ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza di una persona, a piedi, sull’Asse mediano. L’anziano è stato rintracciato nel tratto tra l’ingresso da via dei Valenzani e quello da via Ciusa, in direzione Poetto. Il pronto intervento, in un’azione coordinata, delle pattuglie della Polizia Locale e dei carabinieri della Compagnia, ha consentito di raggiungere l’uomo, spaesato e in stato confusionale, per poi prestargli le prime cure del caso e tranquillizzarlo.

