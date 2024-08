Un anziano si tuffa e muore in mare: si sospetta un infarto 

Un tuffo nel mare di Calamosca, che l’ha inghiottito. È morto forse per un attacco cardiaco, l’imprenditore cagliaritano Severino Dessì, di 82 anni, che a bordo della propria imbarcazione ieri ha raggiunto il mare antistante Calamosca. Con lui c’era la moglie. Verso mezzogiorno e mezza Dessì ha deciso di trovare un po’ di refrigerio, in una giornata torrida, facendo un tuffo dalla barca di sua proprietà. La moglie ha invece deciso di restare a bordo.

Dessì si è allontanato a nuoto e la moglie l’ha perso di vista, ma dopo qualche minuto ha iniziato a preoccuparsi perché non rientrava e non riusciva a scorgerlo nello specchio di mare attorno alla barca. A quel punto la donna ha deciso di chiamare i soccorsi utilizzando il proprio telefono cellulare.

Dalla Capitaneria di porto è stata dirottata una motovedetta della Guardia costiera che era impegnata nel consueto servizio di pattugliamento estivo, subito dopo sono giunti anche un battello e una squadra di sommozzatori. Sono iniziate le ricerche, che non si sono granché prolungate: sono stati proprio i sommozzatori della Capitaneria di porto, a recuperare il corpo di Dessì, per il quale non c’era ormai più nulla da fare. Dopo una ricognizione del corpo, un medico avrebbe stabilito che l’anziano imprenditore sarebbe morto a causa di un problema cardiaco di cui già soffriva da diverso tempo, e che si è acutizzato durante il bagno.

