Un antico villaggio nell’Omodeo 

Un insediamento Neolitico, resti di antiche abitazioni anche di 200 metri quadrati. «Una scoperta che riscrive la storia di 4mila anni fa» ripete con entusiasmo la docente Anna Depalmas che ha curato la campagna di scavi in località Serra Linta, nel territorio di Sedilo, dove si trovano più di quaranta ettari di un villaggio, esteso sul versante occidentale dell’antico letto del Tirso e vicino ai percorsi dei mercanti antichi. Oggi quelle vallate sono il letto dell’Omodeo e nascondono millenni di storia.

Gli studi

Si è conclusa la campagna di scavi dell’Università di Sassari, curata da Anna Depalmas insieme ad un team di studenti, specializzandi e dottorandi dei corsi di Archeologia. I lavori hanno potuto approfondire le rilevazioni effettuate negli anni ‘90, quando il livello dell’acqua nel bacino era più basso e più vicino a quello originale e antico del Tirso, una zona che è sempre stata fertile e ottimale per l’insediamento umano. In quella occasione, durante una lunga campagna di scavi, erano emerse circa dieci abitazioni di diverse dimensioni risalenti al Neolitico ma oggi, anche grazie alle nuove tecnologie, si può essere più precisi. «Le unità abitative sono più numerose di quelle censite 30 anni fa e la vera scoperta risiede nelle loro dimensioni – spiega la docente - le ultime strutture esaminate raggiungono una superficie di circa 200 metri quadri, sono realizzate in pietre basaltiche e si basano su un modulo formato da due vani, uno rettangolare e uno semicircolare, adiacenti l'uno all'altro. La superficie totale varia da un minimo di 100 a un massimo di 300 metri quadrati, con un dato medio calcolato sui resti di sei strutture di 176 metri quadrati. Nell’Isola non era mai stato trovato nulla di così imponente».

La storia

La valle del Tirso è una vera miniera archeologica, il primo popolamento del territorio di Sedilo avvenne durante l'ultima fase del Neolitico e da quel momento si sono susseguiti insediamenti nuragici, romani e persino medievali. «La scoperta di case così grandi riscrive la storia di 4mila anni fa e la loro struttura richiama le rappresentazioni abitative riprodotte nelle stesse Domus de Janas di Iloi Ispiluncas a pochi chilometri dalle rive del lago artificiale e nel territorio dei 35 siti proposti per la candidatura Unesco». Le ricerche, sia nei vani interni alle strutture che in aree attigue all’abitato, hanno portato anche al ritrovamento di numerosi resti ossei di animali, di materiale ceramico e litici classificabili nell'ambito della cultura di Ozieri. Anna Depalmas spiega che fino a pochi decenni fa si poteva calpestare sulle rive del lago un vero e proprio letto di ossidiana, derivante dalle lavorazioni ma anche dai cumuli di materiale che quotidianamente veniva raccolto e usato per i vari usi legati alla caccia, alla agricoltura e all’artigianato. «Numerose informazioni sono andate perse alcuni anni fa a causa di una massiccia asportazione di terreno sabbioso per scopi industriali, proprio nell’area più ricca di materiali. E non aiuta nemmeno il variare del livello dell’acqua nel bacino». A preoccupare gli archeologi il possibile innalzamento della quota del lago che potrebbe essere elevato di una decina di metri per estendere la capacità irrigua dell’Oristanese «altezza che comprometterà inesorabilmente gli ultimi scavi». La valle sommersa, dove un tempo scorreva il fiume, cela le testimonianze di una ricca società agricola di oltre 4 mila anni fa. Depalmas ha già coinvolto archeologi esperti in rilievi subacquei per raccogliere informazioni sulle strutture sommerse, il lavoro proseguirà.

