Un antico torchio in dono al Comune 

Un torchio del 1920 posizionato al centro della nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Roma, Repubblica e Sibiola. Da anni era custodito nella casa di Salvatore Pala, capostipite di una delle storiche famiglie di viticoltori di Serdiana, paese simbolo della cultura del vino in Sardegna. Dopo un attento restauro conservativo è stato donato al Comune dai nipoti, titolari della Cantina Audarya.

«Il torchio, tutto in legno compreso il basamento, veniva utilizzato da mio nonno per fare i primi vini – dice il nipote Salvatore Pala – è un pezzo della storia della nostra famiglia ma allo stesso tempo un simbolo dell’identità del nostro paese. Per questo abbiamo deciso di donarlo al Comune. È posizionato davanti a casa di mio nonno dove ora abito io con la mia famiglia. Poterlo vedere ogni mattina mentre mi reco al lavoro è un motivo d’orgoglio».

Un dono accolto con entusiasmo dal Comune. ««Ringraziamo Audarya per il grande gesto di generosità – dice il sindaco Maurizio Cuccu – il nostro intento è quello di valorizzare il grande patrimonio identitario del paese. L’installazione del torchio va in questa direzione. Anche per questo è stato scelto un luogo simbolo: l’accesso al centro storico da via Repubblica dove il Comune ha appena concluso un intervento di riqualificazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA