“Un anno sull’Altipiano”  in scena per i più giovani 

Viaggio nella Storia del Novecento con il racconto della Grande Guerra attraverso le parole di Emilio Lussu con “Un anno sull’Altipiano” in un’intrigante e coinvolgente nella mise éspace con Daniele Monachella (voce recitante) e con Andrea Congia (chitarra classica e loop station) e Andrea Pisu (launeddas, fiati e percussioni), produzione Mab Teatro in cartellone oggi e domani alle 11.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione di Teatro Ragazzi 2024-2025 organizzata dal Cedac.

Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del celebre uomo politico, intellettuale e scrittore, la cronaca degli eventi e delle imprese della Brigata Sassari tra il giugno 1916 e il luglio 1917, ricostruita attraverso il ricordo da Emilio Lussu durante la permanenza in un sanatorio di Clavadel, frazione di Davos in Svizzera tra il 1936 ed il 1937, dove si era sottoposto alle cure per una grave malattia polmonare contratta in carcere dopo l'arresto in seguito all'attentato subito dall'allora deputato nel 1926 e costato la vita a uno degli aggressori.

