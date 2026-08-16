Un anno senza Pippo, maestro della televisione 

Un anno senza Pippo Baudo. Era il 16 agosto del 2025 quando a Roma, all’età di 89 anni, si spense il demiurgo di Casa Rai che ieri ha dedicato due speciali al re dei conduttori.

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Pippo venne battezzato Giuseppe Raimondo Vittorio, dottore in Giurisprudenza che poi scelse la strada dello spettacolo. L’esordio negli anni '60, affermandosi rapidamente come il volto simbolo del servizio pubblico. Forte il legame con la Sardegna, dove aveva tanti amici e dove trascorreva le vacanze estive, nella sua villa di Torre delle Stelle.

A Baudo va riconosciuto il merito di aver rivoluzionato il varietà televisivo italiano. Tra i suoi successi più celebri figurano programmi storici come Settevoci, Canzonissima, Domenica In e Novecento. Suo anche il record assoluto di conduzione del Festival di Sanremo, presentato per ben tredici edizioni tra il 1968 e il 2008, nella doppia veste di direttore artistico.

E se Baudo ha fatto storia per la sua cifra stilistica, dove il rigore e autorevolezza valevano da sole un marchio di fabbrica, oltre la Rai, il grande maestro del palcoscenico è stato anche uno scopritore di talenti: a lui si deve l’ingaggio di artisti come Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, Beppe Grillo, Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La sua celebre frase «L'ho scoperto io!» è entrata di diritto nella cultura popolare.Insomma, Baudo era molte cose insieme, non replicabili, per format e leadership, anche per via dei tempi cambiati. Ma così in alto Pippo era arrivato per meriti prima di tutto: immensa la sua cultura musicale. Ha trasformato il palcoscenico in uno spazio per gli altri, non per sé stesso accompagnando generazioni di spettatori.

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