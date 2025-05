«Un anno senza la nostra Francesca» 

«Un anno fa iniziava un incubo. Siamo sconvolti». Remo Zoncheddu ripensa per un istante al 10 maggio del 2024, quando la nipote Francesca Deidda venne uccisa, ma nessuno tra i parenti lo sapeva. L’avrebbero scoperto il 18 luglio, quando nelle campagne del Sarrabus venne ritrovato il corpo senza vita della 42enne originaria di Elmas. «Siamo stati travolti da una vicenda assurda. E il quadro della situazione peggiora ogni giorno. Durante l’udienza in Tribunale abbiamo ascoltato con attenzione le parole del pubblico ministero. Non so davvero cosa dire». Lo zio di Francesca Deidda ha poca voglia di parlare. «È una giornata di dolore e sofferenze, una delle tante purtroppo». Gli zii si sono costituiti parte civile nel processo contro Igor Sollai, l’autotrasportatore 42enne di Assemini, accusato di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere della moglie.

Il fratello

Ieri i parenti hanno incontrato Andrea Deidda, il fratello della donna uccisa. L’uomo, raggiunto al telefono, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. «Non me la sento, cercate di capirmi. Sono giornate terribili», taglia corto. «Il ragazzo è sconvolto – afferma il suo avvocato, Gianfranco Piscitelli – tutti abbiamo ascoltato con molta attenzione la requisitoria del pubblico ministero Marco Cocco». Il riferimento è all’udienza di mercoledì scorso quando il pm ha chiesto il carcere a vita per Igor Sollai. «L’imputato ha detto tantissime bugie, cercando sempre di depistare – ha detto Cocco – abbiamo contato 17 temi su cui ha mentito, fino anche nella confessione: sempre dichiarazioni interessate a sviare, ma al fine anche di ottenere una condanna minore». La prossima udienza è in programma il 28 maggio. Quel giorno proseguiranno le discussioni con gli avvocati di parte civile (Gianfranco Piscitelli, Elisabetta Magrini e Pamela Marina Piras) e della difesa (Carlo Demurtas e Laura Pirarba).

San Sperate

Anche San Sperate, il paese dove Francesca Deidda e Igor Sollai erano andati a vivere, ha voluto ricordare la donna uccisa. Il sindaco Fabrizio Madeddu ha depositato un mazzo di fiori ai piedi di un albero dedicato proprio alla 42enne di Elmas. «Un piccolo e semplice gesto – ha detto il primo cittadino – ma carico di affetto e tanto rammarico per non essere riusciti a proteggerla da chi diceva e avrebbe dovuto amarla».

RIPRODUZIONE RISERVATA