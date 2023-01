Un anno per scoprire il nuraghe Sirai 

Le fortificazioni spesse sei metri, l’officina del vetro, l’area sacra, l’atelier per la lavorazione delle pelli. Sono soltanto alcune delle meraviglie custodite nella fortezza del nuraghe Sirai di Carbonia, la cui importanza è già riconosciuta dal mondo accademico internazionale, che entro l’anno appena iniziato sarà ufficialmente inserita nel circuiti dei siti culturali che per il turista che sceglie il Sulcis dovranno essere imperdibili.

L’area

Il 2023 si è aperto con questa promessa da parte dell’amministrazione comunale, forte anche di un finanziamento di 330 mila euro arrivato dalla Regione appositamente dedicato all’area archeologica di Monte Sirai che comprende sia la fortezza, che risale circa al 625-550 avanti Cristo e l’omonimo Nuraghe inglobato al suo interno. «Si lavora intorno al nuraghe da circa 20 anni – spiega l’assessora alla Cultura Giorgia Meli – fino a oggi le visite per scoprire questo sito, unico per la sua tipologia, si sono limitate a eventi particolari come ad esempio Monumenti Aperti, ma ancora non si era riuscita a far diventare quest’area una tappa fissa per chi vuole scoprire la storia più antica del nostro territorio. Occorrono alcune infrastrutture che con i fondi in arrivo saranno realizzate per garantirne la piena fruizione, ottimizzando i percorsi di visita e nobilitando in tal modo il lavoro fatto dagli archeologi».

Gli scavi

Intorno al possente nuraghe gli studiosi, sotto la direzione dell’archeologa Carla Perra (dell’ufficio Cultura del Comune), continuano a realizzare importanti scoperte che arricchiscono i capitoli della storia del Sulcis, traguardi che hanno fatto stringere i denti durante le mille vicissitudini che in passato (ad esempio lo stop dei cantieri con i lavoratori Ati Ifras) hanno ritardato l’attività di scavo: «Ora avremo modo di valorizzare ed impreziosire ulteriormente la fortezza sardo-fenicia del Nuraghe Sirai – puntualizza il sindaco – che rappresenta un volano per lo sviluppo turistico-culturale del territorio nonché l’unico sito dove si riconosce la fase più recente della civiltà nuragica, contemporanea a quella fenicia». La promessa è appunto quella «di lavorare assiduamente in modo che il 2023 sia l’anno decisivo per arrivare alla definitiva apertura al pubblico del sito che sarà inserito nel circuito di visita del Parco di Monte Sirai-Nuraghe Sirai, incrementando così l’offerta museale del Sistema museale di Carbonia».