«Un anno per l’allaccio dell’Enel» 

Non si arrende. Anche se la luce in casa per quest’estate non ci sarà e seimila euro persi dall’introito di un contratto mancato perché «non si può affittare una casa al buio». Vittoria Podda, 83 anni, pensionata, residente a Sadara, punta il dito contro «i troppi ritardi che hanno causato e continuano a causare disagi a persone anziane, sballottate da una parte all’altra per sbrigare pratiche che spettano agli uffici. Non è una questione personale, per quel che mi riguarda l’appartamento può restare anche chiuso. Lo è stato per tanto tempo. Di fronte all’emergenza abitativa, però, è un dovere comune mettere a disposizione quel che si ha».

La storia

Podda, con molta serenità, racconta la vicenda e i disagi subiti. «Tutto è iniziato lo scorso anno, quando alcune famiglie mi hanno chiesto la disponibilità di un appartamento di mia proprietà in via Roma. Rifiutai. A convincermi sono state le insistenze anche di altri aspiranti inquilini, in difficoltà per trovare un alloggio». Il primo passo fu la richiesta all’Enel per l’allaccio delle corrente elettrica. «Sapevo che i tempi sarebbero stati lunghi, ma il sopralluogo dei tecnici solo dopo 10 giorni, mi ha lasciato ben sperare. Purtroppo a quella visita sono seguiti mesi di silenzio. Ho inviato un sollecito. Fra una telefonata e l’altra ho saputo di un disguido fra il Comune ed Enel», racconta la donna. Uno stop legato alle regole rigide sui lavori in centro storico, in questo caso in via Roma. Un iter burocratico che ha richiesto una procedura lunga 5 mesi.

L’allaccio

«Un anno dopo – prosegue Podda – sono iniziati e finiti i lavori di scavo, installato pure il contatore. Convinta che ormai la questione fosse risolta, ho ripreso i contatti con le famiglie, diciamo “senza tetto”. Altra sorpresa. La casa è pronta, ma non posso consegnarla al buio. La prima promessa è stata di completare i lavori entro maggio, anche stavolta è stata disattesa Altro sollecito, altra scadenza: allaccio entro giugno, poi entro luglio, infine entro settembre. Mi chiedo: ma è serio? Le persone non trovano casa e chi può affittarla resta bloccato, in fila davanti alla sede di un servizio, a pagamento».

La replica

«In merito ai disagi lamentati dalla signora Podda per l’allaccio di una seconda casa – precisa E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione – si tratta di un lavoro complesso, con realizzazione di una nuova linea di bassa tensione, con scadenza prevista per il 10 settembre. Pur avendo cercato di accelerare i tempi quanto più possibile, ingenerando forse delle speranze, al momento non è stato però possibile per problemi tecnici. Per venire incontro alle esigenze della nuova utenza, stiamo provando ancora ad anticipare i tempi. Informeremo per tempo la cliente».

RIPRODUZIONE RISERVATA