Un anno in una sola partita 

Ultimo atto dei playoff di Promozione. Oggi al “Fra Locci” di Tortolì dalle 16 va in scena la partita di ritorno della finale tra la squadra di casa e il Sant’Elena: in palio il primo posto nella graduatoria dei ripescaggi e la possibilità di acquisire le chiavi dell’Eccellenza. L’incontro di andata, giocato sul campo di “Mulinu Becciu” a Cagliari, è terminato 1-1. La qualificazione quindi è apertissima. Nell’eventualità i 90’ si chiudano in parità si giocheranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, si passerà ai calci di rigore. Dirige l’incontro Gabriele Stari di Alghero assistito da Giuseppe Puddu di Sassari e Luigi Antonio Urtis di Sassari.

L’esodo

È atteso il pubblico delle grandi occasioni, da Quartu arriveranno due pullman. Si sfidano il miglior attacco (quello quartese, che nella sessione regolare ha realizzato 71 gol) e la miglior difesa (quella del Tortolì, 27 reti subite in 34 incontri). La squadra di Andrea Loi è imbattuta in trasferta, gli ogliastrini davanti al pubblico amico hanno perso soltanto una volta. «Affronteremo l’incontro come sempre, cercando di fare la partita», esordisce il tecnico del Sant’Elena, «il Tortolì proverà a fare lo stesso. È un’ottima squadra composta da giocatori molto validi. Ma anche noi abbiamo le nostre armi e siamo consapevoli della nostra forza. Ce la giocheremo».

Ripescaggio

Per la vincente non ci sarà la certezza della promozione in Eccellenza, al momento non ci sono spazi liberi in virtù delle retrocessioni dalla Serie D di Atletico Uri, Costa Orientale Sarda e Ilvamaddalena. Bisognerà attendere il risultato del Monastir, impegnato nei playoff nazionali di Eccellenza, e anche le possibilità di ripescaggio delle sarde retrocesse dalla D.

Il Sant’Elena vanta ben ventuno partecipazioni in Eccellenza, da dove è retrocesso la scorsa stagione. Il Tortolì invece ci ha giocato dodici volte (l’ultima nel 2018/2019). Le rose dovrebbero essere al completo. Nelle file biancoverdi dovrebbe recuperare Pinna, acciaccato dopo gara uno. I padroni di casa ritrovano Cocco, assente per squalifica all’andata.

Le probabili formazioni

Tortolì (3-5-2) : Doumbouya, Marcich, De Zan, Forense, Orrù, Loi, Pili, Ferrareis, Contu, Oses, Timpanari. Allenatore Mereu.

Sant’Elena (4-3-1-2) : Sanna, Dessì, Angiargia, Pinna, Amud, Minerba, Delogu, Rotaru, Pilleri, Ferro, D’Agostino. Allenatore Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA