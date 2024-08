«Un anno in New Mexico per insegnare agli americani la musica della Sardegna» 

Domani terrà la sua prima lezione, l’ultima sarà tra un anno, prima delle prossime vacanze estive. Nel frattempo, in quel di Albuquerque, in New Mexico, primo Fulbrighter Scholar italiano, Diego Pani insegnerà all’università la storia del canto a più voci della tradizione sarda, terrà conferenze, seguirà un corso di musica country, avvierà una ricerca sulla cultura musicale dei popoli nativi dello stato americano, e poi, finirà di montare un documentario sul canto a più voci della confraternita del Rosario del suo paese natale, per presentarlo a Venezia nel mese di dicembre.

Da Santu Lussurgiu

Insomma, non è un’abitudine dello studioso e artista di Santu Lussurgiu fare una cosa per volta. Glielo permette una pluralità di competenze: titoli conseguiti in alcune università straniere, etnomusicologo referente dell’Istituto superiore regionale etnografico, musicista, cantante e armonicista dei King Howl, gruppo heavy blues protagonista di tournée internazionali; direttore artistico di Talk About Records, etichetta discografica indipendente. E ha solo 38 anni.

Fulbright award

Anche adesso che, con la moglie, il cane e il casco della Mountain bike, è volato fino ai luoghi delle etnie Navajo, Pueblo e Apache, unico italiano a ricevere il Fulbright award nella categoria “Scholar-in-Residence, non poteva limitarsi a salire in cattedra. La borsa di studio americana è un riconoscimento prestigioso, in particolare il programma Fulbright Scholar-in-Residence è un'iniziativa del Fulbright Scholar, ideato per sostenere l’internazionalizzazione delle istituzioni di istruzione superiore statunitensi. Il suo compito, lo stesso di un diplomatico – gli hanno raccomandato – sarà di tenere tre corsi nella facoltà della School of Music dell'Università del New Mexico per tutto l'anno accademico 2024-2025. Nel primo semestre terrà un corso sulle metodologie impiegate dagli etnomusicologi per comprendere la musica nel suo contesto sociale attraverso i documentari, che è una delle sue felici attività; e un altro di tradizione orale della Sardegna, sul canto a cuncordu e sul canto a tenore. I suoi studenti impareranno a cantarlo, non solo a conoscerlo. In primavera, nel secondo semestre, terrà un corso legato alla studio della musica popolare, «unico nel suo genere», in cui analizzerà come lo spirito del «far da sé» del punk rock abbia plasmato la produzione musicale moderna. «A queste lezioni ci tengo parecchio», dice Pani, che insegnerà, suonerà e canterà non solo nelle aule universitarie, ma pure al di fuori, nei vari college del New Mexico, tra cui il Diné College della Nazione Navajo e la Navajo Technical University. «Il che mi darà la possibilità», aggiunge l’etnomusicologo, «di svolgere una ricerca etnografica sulle performance di “popular music” all'interno delle comunità ispaniche e indigene del Nuovo Messico, in particolare sulla musica dei genízaros, un gruppo di origine mista indigena-ispanica che vive nel nord dello stato, sul quale realizzerò un film documentario».

Non ci sono affinità, o fili d’Arianna, tra la cultura musicale sarda e quella dei popoli nativi, però, suggerisce Pani, entrambi si danno da fare per perpetuare la propria lingua e cultura, e il modo in cui vi riescono può essere d’ispirazione per noi. Un parallelo studiato anche dalla collega e amica, Kristina Jacobsen, docente di etnomusicologia e antropologia dell’UNM, nonché autrice e interprete musicale, che in autunno pubblicherà una preziosa ricerca svolta nell’Isola sul rapporto tra lingua sarda ed espressione musicale.

