Un anno in cella, poi l’assoluzione 

È stato condannato in appello a quattro mesi di reclusione per il possesso di 51 cartucce, ma assolto dall’accusa di detenzione di un’arma clandestina: la scacciacani che i carabinieri gli avevano trovato in auto quando l’hanno arrestato era stata modificata maldestramente e, dunque, non poteva sparare. Nel frattempo, però, il 72enne Antonio Sanna, di Carbonia, ha trascorso circa un anno in cella, tenuto a lungo dopo il suo arresto in custodia cautelare in carcere. Difeso dall’avvocato Stefano Piras, se questa sentenza così riformata diventasse definitiva, potrebbe chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione per gli otto mesi di troppo trascorsi nel penitenziario di Uta.

L’arresto

In primo grado il pensionato era stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione. L’anziano era stato fermato da una pattuglia il 21 ottobre 2021 e arrestato per il possesso di una pistola a salve, calibro 380, che sarebbe stata modificata. L’armiere consultato dai militari aveva affermato che la scacciacani potesse sparare e l’uomo era stato arrestato subito, visto che nella perquisizione erano saltate fuori anche 51 cartucce. Alla fine, la Procura gli aveva contestato anche la ricettazione, portandolo davanti al giudice che l’aveva ritenuto colpevole di tutti i reati. Nel frattempo, per circa un anno, era dovuto restare in cella, in forza di un’ordinanza di custodia cautelare.

L’appello

La svolta è arrivata nei giorni scorsi, al termine del processo di secondo grado, quando l’imputato è stato assolto dal reato più grave dalla Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe (a latere i collegio Giovanni Lavena e Silvia Badas). La sentenza di primo grado era stata pronunciata il 27 aprile dello scorso anno in Tribunale: l’imputato era stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere, nonostante l’esito degli accertamenti balistici avessero affermato, in termini inequivocabili, che l’arma non potesse sparare, poiché la contraffazione era stata effettuata in modo maldestro. Contro questa decisione il difensore ha presentato appello, ritenendo che la scacciacani sequestrata non potesse nemmeno essere definita un’arma clandestina, proprio perché non aveva la possibilità di esplodere dei colpi. Alla fine, i giudici della Corte hanno accolto le ragioni del legale e hanno assolto il suo assistito dalla detenzione dell’arma clandestina, perché il fatto non sussiste. Confermata, invece, la pena a 4 mesi di carcere per il possesso delle munizioni. A breve saranno depositate le motivazioni della sentenza d’appello, poi bisognerà capire se la Procura Generale ricorrerà in appello. Così restando le cose, Antonio Sanna avrebbe già scontato il triplo della pena in custodia cautelare.

RIPRODUZIONE RISERVATA