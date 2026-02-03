Un anno fa l’addio all’Aga Khan 

“Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini Aga Khan IV, 49° Iman ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente di Maometto (pace sia con lui) è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all'età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia”. Un anno fa, in tarda serata, l’Aga Khan Development network dava così la notizia della scomparsa del principe che ha inventato la Costa Smeralda, la compagnia aerea Alisarda e un modello di sviluppo turistico unico e visionario che ha trasformato un angolo di Gallura in una delle destinazioni più prestigiose del mondo. Una notizia rilanciata un quarto d’ora dopo dal Consorzio Costa Smeralda con un semplice grazie. Il primo dei tanti grazie che in questi 365 giorni sono arrivati dalla Sardegna.

La storia

Karim Aga Khan era nato in Svizzera il 13 dicembre del 1936, figlio di Joan Barbara Yarde-Buller e Aly Khan, noto per la tumultuosa storia d’amore e il successivo matrimonio con Rita Hayworth. E probabilmente gli eccessi di mondanità sono tra i motivi che hanno spinto l’Aga Khan 3° a designare il nipote. Era l’11 luglio del 1957 e alla morte del nonno ebbe anche il titolo di Sua Altezza dalla regina Elisabetta II. In Sardegna sbarcherà per un primo viaggio nel 1959 e poi in una tappa successiva dalla quale nascerà l’idea del buen retiro per il jet set internazionale diventato poi un modello economico-imprenditoriale. L’atto di nascita ufficiale della Costa Smeralda è stato siglato a Olbia il 14 marzo del 1962 mentre poco più di un anno dopo sarà costituita Alisarda. La storia imprenditoriale si è chiusa nel 2003 con la Costa Smeralda ceduta alla Colony di Tom Barrack e nel 2020 con la liquidazione di Air Italy e la successiva cessione di Geasar. Ma è continuato il forte legame con l’Isola.

I riconoscimenti

«Lui qua era felice», ha raccontato la figlia Zahra poche settimane fa, nell’aula consiliare del Comune di Olbia, in occasione dell’intitolazione dello scalo aereo cittadino che ora si chiama aeroporto Sua Altezza Karim Aga Khan IV – Costa Smeralda. Ieri la giunta comunale di Arzachena ha deciso di intitolargli uno dei luoghi più iconici della sua creatura, la piazza di Porto Cervo dove sarà ospitata una cerimonia. «Quando il territorio di Monti di Mola era ancora un’aspra distesa di granito e macchia mediterranea, capì che la bellezza del patrimonio naturalistico, la cultura locale e l’unicità del paesaggio sarebbero diventati la basi fondanti per costruire il suo sogno – scrive il sindaco Roberto Ragnedda – ma anche per creare un nuovo sogno per gli stessi arzachenesi e i sardi: avrebbe creato non solo una destinazione turistica d’eccellenza, ma tracciato un modello di sviluppo basato sul rispetto dell’ambiente e dell’identità locale». E oggi si concludono anche gli eventi per i 60 anni dell’Istituto alberghiero Costa Smeralda di Arzachena che ha deciso di intitolare al principe la sezione del liceo linguistico.

