Un anno fa il terrore sulla 131: tre feriti  

Una scena vista e rivista. Quanto accaduto ieri a Tertenia sembra identico all’inferno scatenato un anno fa, il 30 novembre del 2022, sulla strada statale 131 all’altezza dello svincolo per Giave: un furgone Daily e una Fiat Panda dati alle fiamme per impedire al portavalori della Vigilpol di proseguire la sua corsa verso Nuoro. Sull’asfalto chiodi. Poi gli spari, persone in fuga, le urla e tre feriti (due vigilantes e una giovane che cercava di mettersi al riparo). Il commando, almeno sei uomini incappucciati con armi automatiche e fucili mitragliatori, ha avuto un conflitto a fuoco con i militari dei Cacciatori di Sardegna. Infine i banditi sono scappati sulla Carlo Felice, verso sud con un bottino da un milione di euro.

In Sardegna purtroppo gli attacchi ai blindati non sembrano essere in flessione. Sempre l’anno scorso, il 31 maggio, un assalto – fallito – lungo la strada statale 130 all’altezza di Siliqua, molto simile a quello di Giave e di Tertenia: spari, almeno quindici, contro il blindato della Mondialpol e auto in fiamme, con i malviventi alla fine costretti alla fuga perché è entrato in funzione il sistema per macchiare le banconote.

L’elenco, senza andare troppo indientro nel tempo, è lungo: ci sono stati assalti a Bonorva (ferito lievemente un vigilante, bottino da mezzo milione di euro), Sassari, sulla statale 131 fra Nuoro e Olbia, lungo la strada che collega Orani e Orotelli, e poi l’assalto alla Mondialpol di Sassari, che aveva fruttato ai banditi 11 milioni di euro, oltre a quello alla Over Security a Nuoro (portati via quasi tre milioni e mezzo di euro) nel 2006. (m. v.)

