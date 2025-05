Un anno e mezzo senza treni: Sulcis più lontano 

I binari verranno raddoppiati (per ora fra Uta e Siliqua) e per un anno e mezzo i collegamenti ferroviari dal Sulcis a Cagliari saranno a mezzo servizio: si parte in autobus, si arriva in treno e impiegandoci una decina di minuti in più (ma non è escluso anche oltre) rispetto agli standard consueti.

Dal prossimo primo luglio e sino al 31 dicembre 2026 la linea ferroviaria Decimomannu–Iglesias/Carbonia sarà sottoposta ad ammodernamento che porterà al raddoppio del binario nel tratto tra Uta e Siliqua, all’elettrificazione della linea e al potenziamento del sistema di controllo. Il segmento Decimomannu-Villamassargia, con le diramazioni successive per Iglesias e per Carbonia, sarà dunque un binario morto.

L’accordo con Arst

Per garantire la continuità dei servizi di trasporto durante il lungo periodo di interruzione la Giunta regionale ha programmato un nuovo piano dei collegamenti da e verso il sud ovest dell’Isola. Sarà fondamentale l’accordo con Arst per l’utilizzo di pullman sostitutivi. Durante il periodo dei lavori, i collegamenti tra il Sulcis-Iglesiente e Cagliari (e le stazioni precedenti) saranno garantiti da un sistema integrato pullman-treno: i bus di Arst collegheranno Iglesias e Carbonia alla stazione ferroviaria di Decimomannu con fermate intermedie a Villamassargia e Siliqua, poi da Decimomannu i viaggiatori potranno proseguire in treno verso Cagliari.

Preoccupazione

Il Sulcis Iglesiente, da sempre desideroso di “accorciare” i collegamenti con Cagliari, plaude all’imminente apertura dei cantieri ma non nega un briciolo di preoccupazione per i possibili disagi. «In passato – afferma Giacomo Selis, di Carbonia, anni fa componente del comitato pendolari –l’esperienza dei bus, provata per brevi periodi, non è stata sempre esaltante: è capitato che saltassero corse o che i mezzi fossero insufficienti».

Michele Stivaletta, vicesindaco di Carbonia nonché assessore alle Attività produttive, rimarca come «le autolinee serviranno a garantire i diritti di chi si muove per lavoro, per sanità, per turismo, per scuola e sport: prendiamo atto dell’imponenza di questo intervento che poi porterà al raddoppio anche della linea ferroviaria nel Sulcis Iglesiente ma l’auspicio è che indagini storiche e analitiche del flusso di utenti evitino disservizi».

Lo sottolinea anche la sindaca di Villamassargia, Debora Porrà: «Dinanzi all’importanza dei lavori che si faranno, disagi minimi sono fisiologici e ben accetti. Guai invece se si dovessero lasciare passeggeri a terra per calcoli errati o carenza di mezzi».

«Si rispettino i tempi»

«Siamo consapevoli dei disagi – commenta Mauro Usai, sindaco di Iglesias – ma la prospettiva è il raddoppio della linea di cui tanto si parlava, sebbene purtroppo si arrivi in ritardo: l’auspicio è che si rispetti il cronoprogramma».

Di recente sui lavori è intervenuta l’assessora regionale ai Traporti Barbara Manca: «Sappiamo che la sospensione temporanea del servizio ferroviario potrà creare disagi – ha riconosciuto – ma abbiamo costruito una soluzione che garantirà continuità ed efficienza».

Biglietti e abbonamenti ferroviari, compresi quelli acquistati prima del primo luglio 2025, resteranno validi anche per i mezzi Arst durante tutto il periodo dei lavori.

