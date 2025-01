«Un anno e mezzo per la visita al cuore» 

«Come unico suggerimento mi hanno detto di farmi vedere “ogni tanto” alla Asl per chiedere se si sono liberati spazi per il mio esame cardiaco: in pratica dovrò prendere l'abitudine di andare in poliambulatorio come si fa tutti i giorni ad esempio in panificio». Ha iniziato ad adeguarsi per forza a questa routine quotidiana Sergio Salidu, paziente cardiopatico cui un ecocardiogramma è stato prenotato per il marzo del 2026. Cioè fra oltre un anno.

L’attesa

Sono i tempi delle visite nella sanità del Sulcis Iglesiente. Una situazione drammatica che si conferma non riguardare solo le condizioni degli ospedali del Sirai di Carbonia e del Cto di Iglesias dove sono state sospese o ridimensionate attività di reparti, ma anche gli appuntamenti specialistici. Che i tempi di attesa in alcune branche fossero biblici si sapeva da tanti anni. Anzi fu proprio questo problema a costituire il primo campanello di allarme. È cambiato poco: alcuni aspetti hanno visto dei miglioramenti altri dei peggioramenti. In uno di questi casi, colpisce la testimonianza che arriva da un sessantenne di Carbonia, Sergio Salidu, cui anni fa venne diagnosticato un problema al cuore: «Da allora mi tengo sotto controllo - racconta l’uomo - e difatti anche stavolta ho deciso di prenotare una visita cardiologica, un ecocardiogramma: immaginavo che i tempi non sarebbero stati brevi ma nemmeno pensavo che sarebbe stata fissata per la primavera del prossimo anno».

Dovrà presentarsi il 2 marzo del 2026 presso il Poliambulatorio ex Inam di Piazza San Ponziano. Prima di lui ci sono 418 persone prenotate. però non sono esclusi escamotage come rivela lo stesso paziente: «Gli operatori, ben consapevoli della data che mi avevano fornito, mi hanno consigliato in maniera bonaria di recarmi di tanto in tanto agli sportelli per capire se nel frattempo si liberano spazi e quindi se si accorciano i tempi di attesa: se questo può servire affinché la visita si svolga quanto meno nel 2025 vuol dire che lo farò».

L’azienda

La Asl replica che «Il monitoraggio è costante - afferma la manager Giuliana Campus - e con apposito programma aziendale per il recupero delle liste d’attesa abbiamo deliberato lo svolgimento di prestazioni aggiuntive per le specialità critiche: alcune situazioni sono notevolmente migliorate». La direttrice aggiunge che la Asl ha deliberato il percorso di tutela che dà la possibilità di ottenere un rimborso per prestazioni che l’azienda non è in grado di garantire".

